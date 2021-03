Ministro da Educação reforça pedido para que professores sejam vacinados

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, reforçou nesta terça-feira (16) pedido para que professores e profissionais da educação possam ser vacinados contra a covid-19 a fim de garantir a retomada das aulas presenciais. Segundo informou, o pedido "está sendo analisado".



"Eu vim aqui pedir pra que eles analisem a possibilidade de vacinar todos os professores para que a gente possa retomar a questão da aulas presenciais, esse foi o nosso objetivo, mais nenhum", afirmou Ribeiro na saída da reunião com o médico Marcelo Queiroga indicado para assumir o Ministério da Saúde. Conforme reforçou, este pedido já havia sido feito em outubro do último ano e reforçado nesta reunião.



A previsão de Ribeiro é que até antes de maio seja possível iniciar a vacinação deste grupo, com expectativa de incluir de 2 milhões a 3 milhões, entre professores, porteiros, merendeiros e seguranças escolares. Segundo o ministro, o pedido atende à demanda do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime).