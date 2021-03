Conheça Marcelo Queiroga, novo ministro da Saúde de Jair Bolsonaro

Queiroga assumirá vaga de Eduardo Pazuello e terá a missão de conduzir o ministério no pior momento da pandemia (foto: Câmara de João Pessoa/Divulgação)

Marcelo Antônio Cataxo Queiroga Lopes assumiu a presidência da Sociedade Brasileira de Cardiologia em 2019. O médico de 55 anos é formado pela Universidade Federal da Paraíba, em 1988, e concluiu residência médica no Hospital Adventista Silvestre, no Rio de Janeiro, quatro anos depois. Nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para assumir o Ministério da Saúde





Diferentemente de Eduardo Pazuello, Queiroga mostrou-se favorável ao isolamento social e ao uso de máscaras para tentar controlar a transmissão da COVID-19 no Brasil.





Desde o início da pandemia, ele participou de vários seminários virtuais destacando a importância das medidas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS).





Queiroga é casado com uma médica pediatra e é pai de três filhos, sendo dois médicos e um advogado.

Adepto das redes sociais, o novo ministro fez referência a Bolsonaro numa postagem no Twitter em 2019 ao postar uma foto antiga do então deputado federal ao lado de Eneas Carneiro – político de extrema-direita que morreu em 2007. "Encontro de dois grandes brasileiros", publicou Queiroga.

No ano passado, o médico respondeu a uma postagem do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), que fez um boletim médico do presidente da República após retirada de cálculo da bexiga. "Com a graça de Deus nosso presidente Jair Bolsonaro vai superar mais essa adversidade", escreveu Queiroga ao parlamentar.









Horas depois, o presidente se reuniu com Queiroga no Palácio da Alvorada para discutir a possibilidade de substituição a Eduardo Pazuello. O nome do cardiologista veio à tona depois que a também médica Ludhmila Hajjar recusou o convite feito por Bolsonaro, alegando "convergências técnicas".





"Foi decidido agora à tarde a indicação do médico, doutor Marcelo Queiroga, para o Ministério da Saúde. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A conversa foi excelente, já conhecia há alguns anos, então não é uma pessoa que tomei conhecimento há poucos dias. Tem tudo no meu entender para fazer um bom trabalho, dando prosseguimento em tudo que o Pazuello fez", disse o presidente aos apoiadores em Brasília.



Vacinação



Além de endurecer as medidas de enfrentamento à COVID-19, que já matou quase 280 mil pessoas no Brasil, Marcelo Queiroga tem a missão de acelerar o Plano Nacional de Imunização (PNI).



Segundo Pazuello, o Brasil já teria garantidas mais de 500 milhões de doses de vacinas em 2021, podendo adiantar o processo nos próximos meses.