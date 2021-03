Pacheco: Gostaria de ver Lula e Bolsonaro sentados à mesa em busca de soluções

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), criticou os movimentos do presidente Jair Bolsonaro e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para antecipar as eleições de 2022 em plena pandemia de covid-19. O senador afirmou que gostaria de ver Bolsonaro e Lula sentados a uma mesa para buscar soluções para a crise.



A declaração foi feita durante evento virtual dos jornais O Globo e Valor Econômico. O presidente do Senado foi questionado sobre a decisão do ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que anulou as condenações de Lula na Operação Lava Jato e tornou o petista elegível. Após o ato de Fachin, Lula elevou as críticas contra Bolsonaro. O chefe do Planalto, por sua vez, ensaiou uma mudança de postura em relação à pandemia.



Pacheco evitou comentar a decisão sobre Lula e as consequências eleitorais, mas ponderou que Bolsonaro e Lula estão "errados" se tomarem posturas com objetivos eleitorais para 2022 no lugar de buscar soluções para a crise da pandemia do novo coronavírus. "Gostaria muito de ver o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula quem sabe sentados a uma mesa para poder buscar a solução que nós estamos buscando no Congresso Nacional."