Na contramão de Bolsonaro, Ludhmila Hajjar diz que cloroquina não funciona

“Todos nós sabemos, o mundo todo sabe, a ciência já demonstrou que o paciente tem que ser atendido precocemente. Ele tem que ser visto precocemente. Entretanto, algumas medicações pregadas, como a cloroquina, ivermectina , azitromicina, o zinco e a Vitamina D… Já demonstraram não ser eficazes no tratamento da doença. Não há uma mudança de posição”, afirmou para a CNN Brasil.





Durante a entrevista, a médica chegou a confessar que, no início da pandemia, prescreveu cloroquina para seus pacientes. Segundo ela, a ação foi um ato de “desespero”.





Hajjar também falou a favor das medidas de isolamento social e lockdown.





“Acho que o Brasil, hoje, pra combater a pandemia… tem que procurar se pautar em evidências científicas, em salvar a vida das pessoas, em procurar atender melhor essas pessoas com diagnóstico precoce, com atendimento melhor dentro das redes hospitalares, com programa de vacinação em massa. O lockdown, já é demonstrado cientificamente… salva vidas”, pontuou.

Convite e ameaças





Ludhmila Hajjar se reuniu com Bolsonaro na tarde desse domingo (14/3), no Palácio da Alvorada. A conversa, no entanto, foi inconclusiva, por causa da postura favorável da médica ao isolamento social como forma de combater o avanço do vírus e contrária ao uso da cloroquina – posicionamentos constrastantes com o que defende o presidente desde o início da pandemia.





Nesta segunda-feira (15/3), a médica recusou o convite de Bolsonaro. Em seguida, relatou ameaças sofridas durante o tempo que esteve em Brasília.





"Recebi ataques, tentativa de invasão no hotel em que estava, ameaças de morte, fui agredida com áudios e vídeos falsos. Mas estou firme e forte aqui. Hoje volto para São Paulo para continuar a minha missão, que é ser médica. Estou à disposição do meu país e vou continuar atendendo pessoas da direita e da esquerda", contou a médica, durante a entrevista à CNN Brasil.