'Fui ameaçada de morte', diz Ludhmila Hajjar após convite de Bolsonaro

AM

A médica desconsiderou o convite de Bolsonaro, após discordâncias de pensamento (foto: CNN Brasil/Reprodução) Jair Bolsonaro (sem partido) para assumir o Ministério da Saúde, a médica cardiologista Ludhmila Hajjar afirmou, nesta segunda-feira (15/03), que sofreu ameaças de morte após ter sido cotada para o lugar do atual ministro Eduardo Pazuello. A médica desconsiderou o convite de Bolsonaro, após discordâncias de pensamento.



Depois de confirmar que recusou o convite do presidente(sem partido) para assumir o, a médica cardiologistaafirmou, nesta segunda-feira (15/03), que sofreu ameaças de morte após ter sido cotada para o lugar do atual ministro. A médica desconsiderou o convite de Bolsonaro, após discordâncias de pensamento.

De acordo com a médica, ela nunca declarou uma posição política e que o seu partido é o "Brasil".





“Talvez, para pessoas radicais que estão defendendo o discurso da polarização, é algo que me diminui. Pelo contrário, se eu fizesse isso, eu estaria negando o juramento que eu fiz no dia que me formei na Universidade de Brasília. Continuarei cuidando da direita e da esquerda, porque eu não tenho medo”, apontou.



Invasão



Mais tarde, em entrevista à GloboNews, a médica detalhou as ameaças. Segundo ela, foram três tentativas para invadir o hotel em que ela estava hospedada em Brasília.









Leia: “Durante a madrugada, houve três tentativas de entrar no hotel. Eles tinham o número do meu celular, sabiam o número do meu quarto. Eu não temo, mas me assusto que existe esse tipo de gente atrapalhando o Brasil.”Leia: Arthur Lira indica Ludhmila Hajjar para Ministério da Saúde

Estavam presentes na reunião com a médica, realizada no domingo (14/03), além de Jair Bolsonaro, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e o filho 03 do presidente e deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).