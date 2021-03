Arthur Lira indica Ludhmila Hajjar para Ministério da Saúde

Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira falou em ''diálogo político'' para apoiar indicação de Ludhmila Hajjar (foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados )

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), aprovou o nome dapara o Ministério da Saúde. Pelo Twitter, o parlamentar destacou o “diálogo político” da profissional.

"Coloquei os atributos necessários para o bom desempenho à frente da pandemia: capacidade técnica e decom os inúmeros entes federativos e instâncias técnicas. São exatamente as qualidades que enxergo na doutora Ludhmila", escreveu Lira.

Caso Ludhmila seja nomeada, Lira digitou que está à disposição dela.

"Espero e torço para que, caso nomeada ministra da Saúde, consiga desempenhar bem as novas funções. Pelo bem do país e do povo brasileiro, nesta hora de enorme apreensão e gravidade. Como ministra, se confirmada, estarei à inteira disposição", completou o presidente da Câmara.





Ludhmila Hajjar pode se tornar a quarta pessoa a ocupar o cargo de ministro da Saúde durante a pandemia da COVID-19. O general Eduardo Pazuello deve deixar o cargo em breve.

Antes dele, passaram Nelson Teich, que ocupou a pasta por menos de um mês, e Luiz Henrique Mandetta.

Ludhmila Hajjar trabalha na rede de hospitais Vila Nova Star. Ela desembarcou em Brasília neste domingo (14/3) para se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), segundo informações da jornalista Mônica Bergamo.

Ela já havia sido sugerida para suceder a Luiz Henrique Mandetta no ministério, quando o ex-ministro deixou o cargo em abril do ano passado.