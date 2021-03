Dinheiro para combate à COVID-19: 'É uma pedalada que significou mortes'

Professor Fernando Abrucio (foto: Divulgação )

Coordenador da área de Educação do Centro de Estudos de Administração Pública e Governo da FGV-SP,acredita que o modelo dode buscar confronto com governadores e prefeitos pode levar o País para uma guerra civil federativa. Na opinião dele, a gestão Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade ao não destinar todo o dinheiro aprovado pelo Congresso ao combate à COVID-19. "É pedalada que significou mortes."Esse confronto não vem de hoje. A carta dos 16 governadores não foi a primeira. Houve uma similar no primeiro semestre do ano passado. Houve várias cartas de governadores e o País está se afundando cada vez mais na medida em que o governo federal adota táticas de confronto. O resultado líquido dessa briga tem sido mais casos e mortes.O presidente usa o confronto para esconder as responsabilidades dele e jogar a culpa em alguém. Desde o início do governo, o presidente já havia pensado em um novo tipo de federalismo. Desde a Constituição de 1988, passando pelos governos anteriores, a gente vinha caminhando para um federalismo mais cooperativo. A gente criava sistemas de políticas públicas em saúde, assistência social, recursos hídricos, educação... que exigiam alguma medida cooperativa entre os governos.Não é verdade. O dinheiro destinado à covid não foi gasto por completo. Tem um modelo na cabeça do Bolsonaro que era muito parecido com o do Trump. É um tipo de federalismo que parte de uma ideia de dar mais autonomia para os Estados. Só que na verdade o que eles fazem é ‘desresponsabilizar’ a União. O Brasil, desse jeito, vai para o modelo de uma guerra civil federativa.O que é o dinheiro para covid? Vacinas? Ele comprou? Compra de equipamentos para serem distribuídos para hospitais... Não existe posto de saúde federal. Portanto, os gastos tinham que ser feitos com Estados e municípios. O governo não destinou todo dinheiro que tinha para combate da covid. Isso deveria ser crime de responsabilidade. Isso é um tipo de pedalada.