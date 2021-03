Eduardo Leite (PSDB), governador do Rio Grande do Sul: "A má informação e a promoção do conflito em nada combaterão" (foto: Aguiar/Palácio Piratininga)







O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi às redes sociais no domingo para publicar o que, segundo ele, são repasses do governo federal para cada estado entre janeiro de 2020 e o mesmo mês deste ano, período marcado pela pandemia de COVID-19. Mas ontem foi desmentido por governadores. Uma carta assinada por 19 dos 27 chefes do Poder Executivo estaduais contesta as informações de Bolsonaro, entre eles o aliado Ronaldo Caiado (DEM-GO) e o ex-aliado Ratinho Júnior (PSD-PR). Já Bolsonaro, em encontro com apoiadores, voltou a criticar os governadores pelas medidas de distanciamento social. “Em meio a uma pandemia de proporção talvez inédita na história, agravada por uma contundente crise econômica e social, o governo federal parece priorizar a criação de confrontos, a construção de imagens maniqueístas e o enfraquecimento da cooperação federativa, essencial aos interesses da população”, diz trecho da nota.





Na conta elaborada por Bolsonaro, os dados dos repasses foram retirados de Portal da Transparência, Localiza SUS e Senado. O presidente considera no montante ‘valores diretos’ (saúde e outros), ‘valores indiretos’ (suspensão e renegociação de dívidas) e ainda cita, de forma separada, o repassado em auxílio emergencial enquanto ele esteve em vigor.





Alguns governadores, além da nota, também publicaram nos perfis pessoais. Foi o caso de Camilo Santana (PT-CE) que, segundo Bolsonaro, viu o estado receber R$ 42,5 bilhões, sendo R$ 15,17 bilhões para auxílio emergencial. “Lamentável que o senhor presidente da República, além de desrespeitar normas sanitárias o tempo inteiro, leve seu tempo a espalhar informações distorcidas e promover discórdia com governadores, quando deveria tentar unir o país para superarmos juntos a gravíssima crise que vivemos”, publicou.

"Em meio a uma pandemia de proporção talvez inédita na história, agravada por uma contundente crise econômica e social, o governo federal parece priorizar a criação de confrontos, a construção de imagens maniqueístas e o enfraquecimento da cooperação federativa essencial aos interesses da população" Trecho da carta aberta dos governadores



“O presidente da República mistura, sem explicar, todos os repasses federais (até os obrigatórios pela CF) e fala que mandou R$ 40 bilhões para o Rio Grande do Sul. Se a lógica é essa, fica a dúvida: como o Rio Grande do Sul mandou para Brasília R$ 70 bilhões em impostos federais, cadê os nossos outros R$ 30 bilhões que enviamos?”, declarou o gaúcho Eduardo Leite. “A resposta a essa última pergunta não é o que se quer. E sim o entendimento de que a linha da má informação e da promoção do conflito entre os governantes em nada combaterá a pandemia e muito menos permitirá um caminho de progresso para o país”, completou.





“O presidente da República insiste em agredir a verdade para tentar atingir os governadores. Ele está postando contas malucas sobre recursos enviados aos estados, misturando com municípios, recursos de Fundo de Participação dos Estados (FPE), Fundo de Participação dos Municípios (FPM), auxílio emergencial, etc. Em suma, é um irresponsável”, postou Flávio Dino. “A Paraíba não recebeu R$ 21 bilhões para combater a pandemia. Mais uma vez estão tentando confundir a população, distorcendo valores que incluem FPE, FPM, auxílio emergencial, entre outros, que são obrigações constitucionais e não podem ser usados no enfrentamento à COVID-19”, publicou João Azevedo, chefe do Executivo paraibano.





“O presidente da República confunde e engana a população ao informar dados distorcidos (...) As transferências constitucionais obrigatórias e os benefícios previdenciários não podem ser vistos ou divulgados como ação extraordinária do governo federal. São recursos que cada estado e município tem direito pelo pacto federativo. Não é favor algum”, postou Wellington Dias, governador do Ceará.





Assinam a carta aberta Renan Filho (MDB), de Alagoas; Waldez Góes (PDT), do Amapá; Rui Costa (PT), da Bahia; Camilo Santana (PT), do Ceará; Renato Casagrande (PSB), do Espírito Santo; Ronaldo Caiado (DEM), de Goiás; Flávio Dino (PCdoB), do Maranhão; Mauro Mendes (DEM), do Mato Grosso; Helder Barbalho (MDB), do Pará; João Azevedo (Cidadania), da Paraíba; Ratinho Júnior (PSD), do Paraná; Paulo Câmara (PSB), de Pernambuco; Wellington Dias (PT), do Piauí; Cláudio Castro (PSC), do Rio de Janeiro; Fátima Bezerra (PT), do Rio Grande do Norte; Eduardo Leite (PSDB), do Rio Grande do Sul; João Doria (PSDB), de São Paulo; Belivaldo Chagas (PSD), de Sergipe; e Mauro Carlesse (DEM), do Tocantins.

Rui Costa (PT), governador da Bahia: "O Brasil vai entrar para a história como o país que pior tratou dessa pandemia" (foto: Youtube/Reprodução)

CHORO NA BAHIA

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), em entrevista à TV Bahia, na manhã de ontem, chorou ao falar sobre as medidas para conter o avanço da pandemia no estado. Ele lembrou o caso de um pai que perdeu uma filha de 16 anos. Costa, de 58, tem quatro filhos, sendo dois adultos e duas crianças. “Essa doença não é como o câncer. É uma doença coletiva. Ou a gente vai ter consciência disso ou não nos livraremos dessa doença. Por ser uma doença coletiva, só vamos nos livrar com comportamento coletivo”, destacou Rui Costa.





Na sequência, ao pedir para que a sociedade mantenha os cuidados sanitários, ele chorou. "Temos que pensar quantas vidas humanas uma bebedeira vale. Quantas vidas humanas você vai ser responsável por ir em uma festa? 'Ah, eu tenho direito de ficar bêbado, de encher bares, de ir para paredão'. Seu direito é superior à dor de mães e pais que perderam filhos? Vi hoje um pai chorando porque perdeu a filha de 16 anos, então... É isso”, parou Rui Costa, já emocionado.





O político ainda tentou falar sobre o fechamento do comércio, mas não conseguiu e pediu desculpas. “Não é fácil. É duro você receber mensagem dizendo 'e meu negócio? E minha loja?' O que é mais importante: 48 horas de loja funcionando ou vidas humanas? Desculpa”, afirmou Rui, chorando novamente. O governador também ressaltou que 'infelizmente, o Brasil vai entrar para a história dessa pandemia como o país que pior tratou dessa doença'. “Os Estados Unidos eram os piores, mas mudaram o presidente e hoje eles estão com 45 milhões de vacinados”, disse.,





Romeu Zema não assina

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), não assinou a nota de desmentido ao governo federal. Ele tem adotado tom brando e longe de embates com o Palácio do Planalto e foi o único governador do Sudeste a não assinar. Além de Zema, Gladson Cameli (PP-AC), Wilson Lima (PSC-AM), Ibaneis Rocha (MDB-DF), Reinaldo Azambuja (PSDB-MS), Marcos Rocha (PSL-RO), Antonio Denarium (PSL-RR) e Carlos Moisés (PSL-SC) não assinam o documento. “O governador Romeu Zema acredita que o momento é de união em torno de soluções no combate à pandemia, com a aceleração do processo de vacinação e o financiamento dos leitos de UTI. Embates políticos devem ficar em segundo plano, com foco na solução de problemas", disse o governo de Minas em nota. Segundo Bolsonaro, Minas recebeu R$ 81,4 bilhões de valores diretos e indiretos e R$ 26,96 bilhões somente de auxílio emergencial. O Executivo estadual não informou se os valores estão corretos.