Baixa adesão ao calendário de vacinas gera alerta das autoridades de Saúde

"A vacina é muito importante, como tudo o que podemos fazer para preservar a saúde", Valdecir da Silva Simão, pintor, 49 anos (foto: fotos: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

No momento em que a vacinação contra a COVID-19 começa em alguns países, como Rússia, Reino Unido e Estados Unidos, no Brasil não há cronograma de imunização contra o novo coronavírus e os índices de cobertura vacinal para outras doenças têm caído. Esse fenômeno ocorre também em Minas Gerais, empurrado pelo receio das pessoas de sair de casa para procurar as instituições de saúde em meio à pandemia. Ainda que a preocupação quanto ao coronavírus seja importante, é preciso lembrar da prevenção para as demais patologias.





Outro fator que contribui para a baixa na vacinação é o crescimento dos movimentos antivacina. Em Minas Gerais, dados mais recentes da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) dão conta de que, na faixa etária até 5 anos de idade, a vacina para hepatite B, a segunda dose da vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, rubéola e caxumba, e a dose de reforço da vacina contra poliomielite, para prevenção da paralisia infantil, são as que apresentam taxas de cobertura vacinal mais baixas.





No estado, para a tríplice viral, cujo público-alvo é formado por crianças até 1 ano, estão vacinados 75,38% desse conjunto, observando o período de janeiro a setembro deste ano. Obrigatória para crianças até 4 anos, a segunda dose contra a poliomielite está com cobertura de 70,55% do grupo que deve ser vacinado, nos padrões nas autoridades de Saúde em Minas Gerais, no mesmo período considerado. A meta de cobertura para ambas as vacinas é de 95%.





Com a campanha Vacina Mais Minas Gerais, a SES-MG alerta a população sobre os benefícios da vacina, os riscos de ignorar essas medidas de prevenção, com o intuito de desmistificar notícias falsas sobre o tema. “As baixas coberturas vacinais colocam a população em risco de surtos, epidemias ou retorno de doenças que não tinham mais casos confirmados no Brasil. Há risco, por exemplo, de sarampo, poliomielite e febre amarela, que são preveníveis por vacinação acometerem novamente a população”, divulga a entidade.





No Brasil, o Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde, segue com as ações de vacinação, respeitando medidas de segurança para evitar a disseminação da COVID-19. Estão mantidas, por exemplo, as estratégias de imunização contra o sarampo entre pessoas de 20 a 49 anos. Foram realizadas, ainda, as campanhas nacionais de vacinação contra a poliomielite e de multivacinação, neste caso, para atualizar a situação vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos.





Segundo o ministério, as baixas na cobertura vacinal em muito se devem à falsa sensação de segurança causada pela diminuição ou ausência de doenças imunopreveníveis, o desconhecimento da importância da vacinação por parte da população mais jovem (que cresceu com algumas doenças erradicadas), e as falsas notícias veiculadas, especialmente, nas redes sociais. Essas fake news incitam, muitas vezes, o medo de eventos adversos, reforçando supostos malefícios que as vacinas podem provocar à saúde.





A hesitação em vacinar é apontada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) como um problema global. Há estudos indicando que a probabilidade de uma criança ser totalmente imunizada com todas as vacinas recomendadas até os 5 anos de idade é inferior a 20%. Em 2019, quase 14 milhões de crianças no mundo não receberam as vacinas oferecidas.





O pintor Valdecir da Silva Simão, de 49 anos, compareceu a um posto de saúde no Bairro São Pedro, em Belo Horizonte, para avaliar exames que tem feito devido a problemas nos rins, dores fortes de cabeça e a possibilidade de ter câncer no intestino. Entre os diagnósticos, surgiu a suspeita de hepatite B e, por isso, ele aproveitou e se vacinou contra a doença. Valdecir conta que nunca teve o costume de se vacinar – geralmente passa mal e, em algumas situações, até desmaia.





A comerciante Renata Antunes, de 37 anos, levou a filha, Helena, de 3, para receber uma dose da vacina contra a poliomielite. O cartão de vacinação da menina está completo, com tudo o que é indicado para sua faixa de idade, além da vacina anual contra a gripe. A irmã de Helena, Cecília, de seis meses, está com as vacinação em dia.

"A vacina é também uma questão coletiva, um cuidado com o outro, para proteger a sociedade", Elvis |Fredi Motta, engenheiro, 60 anos

Na opinião de Renata, a atitude de pais e responsáveis que não levam os filhos para se proteger é absurda. “É fundamental, principalmente porque elas convivem diretamente com outras crianças. A vacina é o que faz as doenças acabarem. Tenho esse cuidado de trazer sempre para vacinar e faço a minha parte. É um orgulho ver o cartão de vacinação delas todo preenchido.”





Questão coletiva

O engenheiro civil Elvis Fredi Motta, de 60 anos, é rigoroso quando o assunto é cuidar da saúde. A vacina é um compromisso que ele segue à risca desde criança. Para quem conviveu com a paralisia, a catapora, o sarampo e viu essa realidade, de crianças com deficiência, ou morrendo, em suas palavras, o que fica é uma lição.





Elvis afirma que também espera a imunização contra a COVID-19. “Faço todos os reforços, sempre nas datas previstas. É imprescindível para prevenir doenças e suas sequelas, principalmente aquelas contra as quais não há remédios, ter uma vida mais saudável. A vacina é também uma questão coletiva, um cuidado com o outro, para proteger a sociedade. Uma grande conquista”, destaca o engenheiro.





Por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), todos os anos, mais de 300 milhões de doses de imunobiológicos são distribuídas aos estados brasileiros.





Conforme levantamento preliminar do Ministério da Saúde sobre a cobertura vacinal de crianças até um ano, em 2020 os números da vacinação no país estão assim: 63,97% do público-alvo foram imunizados com a vacina BCG; 55,12% vacinados para prevenção da hepatite B (em crianças até 30 dias); 67,15% para o rotavírus humano; 66,33% cobertos com a vacina pentavalente; 70,72% com a pneumocócica; 65,43% para prevenção à poliomielite; 68,03% com a meningocócica C; 49,45% contra febre amarela; 70,32% para a tríplice viral (primeira dose) e 65,85% com prevenção da hepatite A.





ATENÇÃO AO RECEITUÁRIO

Veja contra quais doenças cada vacina protege:





BCG

Formas graves da tuberculose





Hepatite B

Hepatite B





VORH Rotavírus

Rotavírus





Pentavalente

Difteria

Tétano

Coqueluche

Hepatite B

Meningite por Haemophilus influenzae tipo B





DTP

Difteria

Tétano

Coqueluche





VIP e VOP

Poliomielite





Pneumocócica 10

Pneumonia

Otite

Meningite e outras doenças causadas pelo pneumococo





Meningocócica C

Doença invasiva causada pela Neisseria meningitidis





Febre Amarela

Febre amarela





Tríplice Viral

Sarampo

Caxumba

Rubéola





Tetra Viral

Sarampo

Caxumba

Rubéola

Varicela





Varicela Monovalente

Varicela





Hepatite A

Hepatite A





HPV

HPV





Meningocócica ACWY

Doença invasiva causada pela Neisseria meningitidis





Dupla Adulto

Difteria

Tétano





dTpa (adulto)

Difteria

Tétano

Coqueluche





O calendário de vacinação é estabelecido pelo Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde:

Veja em qual faixa etária cada vacina deve ser ministrada

Em crianças

Ao nascer:

Dose única de BCG (até menores de 5 anos)

Dose de Hepatite B (pode ser feita até 30 dias de vida do bebê)





2 meses de idade:

Primeira dose da VORH Rotavírus

Primeira dose da Pentavalente

Primeira dose da VIP (até menores de 5 anos)

Primeira dose da Pneumocócica 10





3 meses de idade:

Primeira dose da Meningocócica C





4 meses de idade:

Segunda dose da VORH Rotavírus

Segunda dose da Pentavalente

Segunda dose da VIP (até menores de 5 anos)

Segunda dose da Pneumocócica 10





5 meses de idade:

Segunda dose da Meningocócica C





6 meses de idade:

Terceira dose da Pentavalente

Terceira dose da VIP (até menores de 5 anos)





9 meses de idade:

Dose inicial da Febre Amarela





12 meses de idade:

Reforço da Pneumocócica 10 (até menores de 5 anos)

Primeiro reforço da Meningocócica C (até menores de 5 anos)

Primeira dose da Tríplice Viral





15 meses de idade:

Primeiro reforço da DTP

Primeiro reforço da VOPb (até menores de 5 anos)

Dose única da Tetra Viral (até menores de 5 anos)

Dose única da Hepatite A (até menores de 5 anos)





4 anos de idade:

Segundo reforço da DTP

Segundo reforço da VOPb (até menores de 5 anos)

Reforço da Febre Amarela (considerar intervalo mínimo de 30 dias entre as doses)

Segunda dose da Varicela Monovalente (pode ser feita até 7 anos de idade)





9 anos de idade:

Uma dose da Febre Amarela (em pessoas entre 5 e 59 anos não vacinadas, administrar uma dose e considerar vacinado)

Duas doses da HPV (para meninas entre 9 e 14 anos e meninos entre 11 e 14 anos, duas doses, no intervalo de seis meses, a depender da situação vacinal. Para adolescentes e adultos entre 9 e 26 anos vivendo com HIV/Aids, três doses, com intervalo de dois e seis meses)





Em adolescentes

10 a 19 anos de idade:

Três doses da Hepatite B, a partir de 7 anos de idade (a depender da situação vacinal, completar esquema)

Uma dose da Febre Amarela (em pessoas entre 5 e 59 anos não vacinadas, administrar uma dose e considerar vacinado)

Duas doses da Tríplice Viral (a depender da situação vacinal, completar esquema)

Duas doses da HPV

Uma dose da Meningocócica ACWY, entre 11 a 12 anos de idade (nessa faixa etária, ministrar a vacina independente de dose anterior da Meningocócica C ou dose de reforço)

Três doses e reforço a cada 10 anos da Dupla Adulto (a depender da situação vacinal, completar esquema)

dTpa (adulto) para pessoas entre 10 e 19 anos





Em adultos

20 a 59 anos de idade:

Três doses da Hepatite B (a depender da situação vacinal, completar esquema)

Uma dose da Febre Amarela (em pessoas entre 5 e 59 anos não vacinadas, administrar uma dose e considerar vacinado)

Duas doses de Tríplice Viral até os 29 anos de idade, e uma dose da Tríplice Viral entre 30 e 59 anos (a depender da situação vacinal, completar esquema. Profissionais da saúde devem receber duas doses, independente da idade)

Três doses da Dupla Adulto e reforço a cada 10 anos (a depender da situação vacinal, completar esquema)

Uma dose da dTpa (adulto) e reforço a cada 10 anos para profissional de saúde (profissionais de saúde e parteiras tradicionais, como dose complementar no esquema básico da dT e reforço a cada dez anos)





IDOSOS

60 anos ou mais de idade:

Três doses da Hepatite B (a depender da situação vacinal, completar esquema)

Três doses da Dupla Adulto e reforço a cada 10 anos (a depender da situação vacinal, completar esquema)





Gestantes

Três doses da Hepatite B (a depender da situação vacinal, completar esquema)

Duas doses da Dupla Adulto (a depender da situação vacinal, completar esquema)

Uma dose da dTpa (adulto) a cada gestação (a partir da 20ª semana gestacional, até 45 dias após o parto)