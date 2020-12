Preço do tender e máscara contra COVID-19 lideram buscas na web

Tender, prato muito consumido no Natal, e as máscaras, que voltaram com força nesta segunda onda (foto: Tudo receitas / Bicanski-Pixnio)

De corrida pelas máscaras à procura pelo termo "saco de pancadas", as buscas dos brasileiros na web ajudam a explicar as fases da pandemia de COVID-19 e como os hábitos de consumo se transformaram no isolamento social.





As tendências captadas recentemente mostram que, em dezembro, com o repique da COVID-19, as máscaras retornaram à lista de prioridades. O maior destaque, porém, foi a investigação do preço do tender, 700% maior do que no início de dezembro de 2019.



Os dados são do Radar Simplex, plataforma que usa inteligência artificial para detectar tendências a partir das pesquisas online.





Para um ano atípico, é natural que as buscas na web também sejam atípicas", disse João Lee, fundador da Simplex, ao Estadão/Broadcast. Segundo ele, os efeitos da pandemia são claros. "As pegadas deixadas na internet em 2020 provam que, de fato, o brasileiro enveredou-se por novos caminhos, talhados pelos sonhos e frustrações impostos pelo isolamento social e pelas restrições de uma vida limitada ao espaço de casa."





No início da pandemia, em março, as buscas por " delivery " subiram 400% em relação à média dos 12 meses anteriores. Máscaras de proteção registraram suas primeiras aparições no topo das buscas naquele mês, 49% acima da média. O álcool em gel subiu ainda mais, com explosão de 923%.





Em maio, quando aparentemente os brasileiros perceberam que ficariam mais tempo em casa, os termos "fogão de 4 bocas", "cadeiras de escritório" e "cachorro" cresceram 81%, 52% e 100%, respectivamente. Em junho, a paciência parecia no fim, com o termo "saco de pancada" em destaque: um salto de 115%. Em agosto com a obrigatoriedade do uso de máscara , o equipamento de proteção teve alta de 246% nas buscas.





Em setembro, o consumidor pareceu mais interessado nos preços dos alimentos , que têm puxado a inflação. Destacou-se a busca por "melhores preços" - expansão de 200%. Em outubro e novembro, houve alta de 137% em buscas por "Heineken", que também elevou preços no País.