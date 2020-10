Anvisa libera importação de 6 milhões de doses da Coronavac pelo Butantan

Ao todo, 6 milhões de doses devem ser importadas pelo Instituto Butantan neste primeiro momento (foto: Divulgação)

expediu, nesta sexta-feira (23), um comunicado liberando a importação de 6 milhões de doses da, vacina contra afabricada na China pela indústria Sinovac, em parceria com o, de São Paulo. A permissão foi concedida pela diretoria do órgão.A excepcionalidade da Anvisa se trata apenas da importação da vacina para o Brasil sem registro. Ou seja, as doses, para serem distribuídas, ainda depende de um novo aval do órgão. A CoronaVac, vale lembrar, ainda está na fase 3 de testes, na qual é colocada em prova a eficácia da substância."Na importação em caráter excepcional de produto sem registro, é de responsabilidade do importador garantir a eficácia, segurança e qualidade do produto, inclusive o monitoramento do seu uso e o exercício da farmacovigilância. Adicionalmente, a utilização do produto ficará condicionada à obtenção de seu registro sanitário junto à Anvisa", diz a nota.A Anvisa também responsabilizou o Instituto Butantan pelo armazenamento das doses e pela garantia de que elas não sejam utilizadas até que sejam devidamente registradas pelo órgão.No acordo assinado entre o governo de São Paulo e a Sinovac, as primeiras 6 milhões de doses viriam prontas da China. O contrato, que prevê 46 milhões de doses no total, garante que 40 milhões de unidades sejam produzidas em solo brasileiro, mais especificamente pelo Instituto Butantan.Nessa quinta, o Instituto Butantan relcamou de demora da Anvisa na liberação da importação de insumos para o início da produção da Coronavac. O pedido foi aberto no dia 18 de setembro. O Butantan disse que a demora "impactaria as perspectivas de produção e disponibilização de vacina para a população brasileira."