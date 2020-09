Vacina BCG contra a COVID-19: Infectologista mineiro diz não ter 'muita expectativa'

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) vai testar vacinas contra a tuberculose (BCG) no combate à pandemia do novo coronavírus. A intenção é que a experiência seja feita com pelo menos 3 mil profissionais de saúde que estão na linha de frente da doença. Os voluntários serão previamente cadastrados pela Fiocruz.

Na visão do médico infectologista José Geraldo Ribeiro, especialista em vacinas, a ideia é apenas mais um teste, ainda sem eficácia comprovada.



"Não tenho muita expectativa. Várias vacinas que já existem, como a BCG, poliomelite, gripe viral, estão sendo testadas. O mecanismo seria que, ao vacinar, seu sistema imune ficaria em alerta e poderia por algum tempo dificultar a infecção da COVID-19. Mas acho pouco provável funcionar, embora seja importante testar. Nunca fui contra. A gente cria mais expectativa nas vacinas específicas para o coronavírus", afirma.

A BCG é habitualmente aplicada em recém-nascidos para prevenir tuberculose e é conhecida por ter resposta imunológica ampla. Ela é composta pelo bacilo de Camlmette-Guérin, obtido pelo enfraquecimento de uma das bactérias que causam a doença.



O infectologista afirma que a BCG já foi testada em outras doenças, mas o caso agora seria mais complicado para o tratamento de pacientes com câncer de bexiga.

"A vacina BCG estimula muito a resposta imunológica celular. Já houve expectativa de que para uma série de doenças ela poderia contribuir. Os estudos controlados foram muito raros, mas existe um relato que ela foi usada para o tratamento de câncer de bexiga, embora em dosagens diferentes. É um BCG mais concentrado, em que faz lavagem intraeficaz no tratamento. Para outras situações, nunca se demonstrou benefício. É algo possível, a expectativa de alguns é maior e de outros é menor", comenta José Geraldo Ribeiro.