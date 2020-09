Brasil registra 553 mortes por COVID-19 em 24h, com total de 121.381

Enquanto vacina não chega ao mercado, Brasil tem dificuldade para controlar pandemia e já passou nos últimos dias de 120 mil óbitos, (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O Brasil registrou nas últimas 24 horas 553 mortes em decorrência do novo coronavírus, de acordo com dados do Ministério da Saúde em boletim divulgado nesta segunda-feira (31). No mesmo intervalo, foram notificados 45.961 casos. O total de óbitos no país chegou a 121.381 e o de contaminações, a 3.908.272.

O painel de monitoramento da COVID-19 fala em 3.097.734 pessoas recuperadas da doença e 689.157 em acompanhamento.

O Sudeste é a região do país com mais casos e mortes por causa da COVID-19: são 1.355.791 infecções (quase 35% do total) e 54.572 vidas perdidas (45% do total).

Depois, aparece o Nordeste, com 1.145.097 contaminações e 35.120 óbitos; o Norte, com, respectivamente, 537.057 e 13.476; o Sul, com 435.496 e 8.985; e Centro-Oeste 434.831 e 9.228.

Medidas de isolamento

Num momento em que o Brasil cada vez mais relaxa as medidas de quaretenà e volta às atividades normais no dia a dia, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, declarou apoio ao processo de relaxamento do distanciamento social, desde que elas ocorram em conformidade com a queda no número de casos.

"Reabertura sem controle do coronavírus é uma receita para desastre", alertou, durante coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira, 31, em Genebra, na Suíça.

Tedros destacou que a entidade acredita na importância de que crianças voltem às escolas e de que adultos retornem ao trabalho, mas condicionou isso a esforços de governos para salvar vidas: "Nenhum país pode simplesmente fingir que a pandemia acabou. A realidade é que esse coronavírus se dissemina rapidamente, pode ser fatal para pessoas de todas as idades e a maioria das pessoas segue suscetível".

O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19