Número de mortes pela COVID-19 da população negra é seis vezes maior do que o de brancos

Apesar da população norte-americana ser de 14% negros, eles representam 32% das mortes pelo coronavírus (foto: Leandro Couri/EM/DA PRESS) coronavírus da população negra é seis vezes maior do que o dos brancos, segundo um estudo do Boston Consulting Group (BCG). O grupo observou dados de órgãos governamentais dos Estados Unidos, mas a realidade também é aplicada em Minas Gerais. O número de mortes pelo novoda populaçãoé seis vezes maior do que o dos, segundo um estudo do Boston Consulting Group (BCG). O grupo observou dados de órgãos governamentais dos Estados Unidos, mas a realidade também é aplicada em









A análise do grupo revela ainda que quatro fatores influenciam as disparidades raciais relacionadas ao coronavírus. Maior risco de exposição, menos acesso a testes, condições de saúde e idade, e a falta de acesso a cuidados de saúde de qualidade.





óbitos confirmados, mais da metade são de pessoas negras (pretos e pardos). E esta é também a realidade em Minas Gerais . No boletim epidemiológico divulgado nesta quinta-feira, 27, pela Secretaria de Estado de Saúde, dos mais de 5 milconfirmados, mais da metade são de pessoas negras (pretos e pardos).





Segundo Thalita Rodrigues, coordenadora da Comissão de Psicologia e Relações Étnico-Raciais do Conselho Regional de Psicologia (CRP), isso acontece devido ao racismo institucional. “Os negros são a maior parte da população, que também é a maioria pobre. São as pessoas que têm menos acesso a empregos que permitam home office, portanto estão mais expostas nos transportes públicos. Eles continuam com o trabalho básico de limpeza, segurança pública e até mesmo na área da saúde, como de enfermagem”, explica.





Ela também conta que, além do fato de estarem mais expostos, a população negra também é a que menos têm acesso a uma saúde de qualidade. “Os negros são os que têm menos acesso aos planos de saúde e o que temos visto é que o pronto atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS) está sobrecarregado com muita demanda. Portanto, o tratamento recebido acaba sendo afetado pelo racismo estrutural”, completa.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.