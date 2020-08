Coleta é menos incômoda e, segundo a empresa, a eficácia é de 100% (foto: Letícia Tsuruda/Divulgação)

Uma nova forma dede aferição da infecção pelootimiza a forma de diagnóstico, oferecendo à pessoa com a suspeita mais autonomia e menos desconforto com o exame. O procedimento nomeado #SalvaVidasCovid, elaborado pela empresa paulista de biotecnologia DNA Consult, é feito através dacoletada pelo próprio indivíduo.Segundo a empresa, o resultado é rápido e o exame tem 100% de eficácia comprovada.O Brasil está nas últimas posições na lista do índice de testes realizados para a, entre os países mais afetados pela doença. Conforme o Ministério da Saúde, até o princípio de julho foram 13,7 testes na proporção para cada 1 mil habitantes.Nos Estados Unidos, que registram a maior taxa de mortes no mundo, o número de testes é de 93,62 para cada 1 mil habitantes, segundo levantamento da Universidade de Oxford.A forma mais comum de aplicação doaté agora é por meio daretirada de amostras da, em que um longoé introduzido cerca de 15 centímetros pela narina de uma pessoa com caso suspeito.Um dos diferenciais do teste RT-PCR pela saliva é, justamente, não ser tão incômodo como outros procedimentos por vias respiratórias.O exame dafoi criado prioritariamente para empresas. Para o cofundador e diretor científico da empresa, Euclides Matheucci Junior, a testagem para esse nicho contribui para a retomada gradual e segura das atividades econômicas, evitando a contaminação de colaboradores e clientes."Quando o empregador sabe com antecedência que um de seus funcionários está com COVID-19, pode afastá-lo pelo tempo necessário e de acordo com o período de transmissão do vírus, que pode variar. Com isso, garante a proteção de toda a equipe e suas famílias, além dos clientes. Assim, é possível uma retomada segura no trabalho para todos", ressalta.





Como é feita a coleta

O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

para a coleta é. O paciente expele a saliva dentro de um tubo e o armazena em um envelope plástico, que deixa a amostra íntegra por até três dias.Depois que o material chega ao laboratório, o resultado sai em até 24 horas.Euclides Matheucci Junior pondera que os testes rápidos, feitos a partir da coleta de sangue do paciente e que são comercializados inclusive em farmácias, se tornaram populares - mas não são tão seguros.e arecomendam somente o teste molecular, do tipo PCR, pois ele consegue identificar o vírus ativo no organismo infectado."Os testes do tipo sorológico, que identificam anticorpos produzidos contra o, são uma metodologia indireta com várias falhas. A maioria dos indivíduos não produz anticorpos permanentes contra o vírus, e os reagentes utilizados para a produção dos testes podem não ser adequados. Artigos científicos recentes mostram que tais testes apresentam até 40% de falsos negativos", afirma Euclides Matheucci Junior.Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19 Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.