EUA atualizam recomendações de viagem, mas mantêm orientação de evitar o Brasil

(foto: Monique Renne/CB/D.A Press)

Osatualizaram os protocolos de risco globais depara os cidadãos norte-americanos, que estavam em vigor desde 19 de março, e orientavam evitar qualquer viagem internacional, por causa dado novo. Agora, odo país voltou a separar as orientações por níveis, de 1 a 4, dependendo da situação em cada região. Oestá no nível 4, demáximo, e a orientação de evitar viajar para o país permanece.

Além do Brasil, os EUA também não recomendam que seus cidadãos viagem para boa parte da América Latina, incluindo Argentina, Bolívia, Colômbia e Peru. Já a orientação para Uruguai, Chile, Paraguai e Equador é, se for viajar, manter cuidado extra, além de se atentar para áreas com risco maior.

A recomendação de evitar viajar também segue valendo para Rússia, China, Índia, boa parte do Oriente Médio, alguns países africanos e alguns estados do México. Por outro lado, o Departamento de Estado orienta que é mais seguro viajar, com cuidados extras, para a Europa, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Japão. O mapa completo com as orientações está no site do Departamento de Estado dos EUA.

*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz