Brasil, Índia e EUA têm capacidade para mudar o rumo da pandemia, diz OMS

O diretor do Programa de Emergências da Organização Mundial da Saúde (OMS), Michael Ryan, afirmou nesta quinta-feira, 23, que os três países que lideram o ranking de mortes e casos por covid-19 - Brasil, Índia e EUA - têm capacidade para mudar o rumo da pandemia.



"São três países poderosos, aptos e democráticos que têm tremendas capacidades internas para lidar com esta doença", disse Ryan durante coletiva de imprensa. "É algo certo: países grandes podem ter grandes problemas, por conta dessa natureza. São populosos, complexos."



Ele acrescentou que a organização está trabalhando junto às autoridades federais e estaduais do Brasil para reverter a situação.



O diretor-geral da organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ressaltou que metade dos óbitos e casos totais do mundo correspondem a esses três países. "Apesar da pandemia afetar a todos, só alguns países ainda estão em transmissão intensa."