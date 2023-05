Turbina de avião pega fogo no Rio de Janeiro

AS

Turbina pega fogo com avião já na cabeceira da pista do aeroporto (foto: Reprodução/Redes Sociais)

A turbina de um avião da Gol teve um princípio de incêndio no início da decolagem no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (4). Ninguém ficou ferido.

O voo G3 2040 com destino a Porto Alegre foi interrompido após ser contatada uma falha técnica em um dos motores, disse a companhia aérea.

Detritos causados pelas chamas ficaram pela pista, o que levou ao fechamento do aeroporto para pousos e decolagens entre 17h27 e 18h26. A Infraero informou que as operações foram retomadas logo após uma vistoria e limpeza das pistas.



Segundo a Gol, todos os protocolos para essas situações foram cumpridos. "A decisão foi tomada no início da corrida em baixa velocidade nos primeiros metros da pista. A tripulação cumpriu os procedimentos previstos e retornou para a posição de estacionamento para realizar o desembarque, que ocorreu sem intercorrências", informou.

Ainda de acordo com a companhia, os passageiros foram acomodados nos próximos voos.

Imagens mostraram o momento em que o avião já estava posicionado na pista para a decolagem quando o motor na asa direita da aeronave pega fogo.

Um vídeo compartilhado por um passageiro mostra o fogo próximo a uma das asas da aeronave.