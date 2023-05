Pedreiro que passou em universidade não consegue fazer a matrícula

Adenilton não pode se matricular na UFG (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Nesta semana, um homem, de 47 anos, viralizou nas redes sociais ao saber que foi aprovado em Filosofia, na Universidade Federal de Goiás (UFG). O vídeo publicado pela filha dele, comoveu pessoas, porque o pedreiro Adenilton Nicolau Musgo sempre sonhou em estudar, mas nunca teve oportunidade para isso.

No perfil da filha em redes sociais, o pedreiro explicou a situação. De acordo com Adenilton, quando ele cursava o ensino médio, ele estava fazendo a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e, para concluir rapidamente e ter melhores oportunidades de emprego, ele resolveu terminar os estudos em uma escola particular.

O problema é que na inscrição do processo seletivo foi usada a opção de cota racial e o fato de ter terminado o curso em escola particular invalidou o processo. “Para qualquer cota é necessário ter concluído o ensino médio em escolas públicas”, afirma.

Mesmo que esteja muito triste, Adenilton diz não pretende desistir e continuará tentando. Ele agradeceu o apoio e carinho das pessoas. “Meu sonho não morre aqui e não vou desistir. A partir de amanhã vou procurar uma faculdade, particular mesmo, e vou terminar esse curso em nome de Jesus”, termina.