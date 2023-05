Prisão em liberdade: ex-presos são obrigados a pagar multas

Na tentativa de resolver o bloqueio de seu cartão, Jéssica Santos, a gestante que abre esta reportagem, recorreu à Defensoria Pública. Soube então que o processo que motivou o bloqueio tinha relação com a sentença de oito anos de privação de liberdade pelos crimes previsto na Lei de Drogas que já tinha cumprido: R%uFF04 22.260 de pena de multa pela condenação por tráfico e R%uFF04 15.900 por associação ao tráfico, totalizando R%uFF04 38.160.

Cada “dia-multa” equivale a 1/30 do salário mínimo vigente, o que atualmente corresponde a R%uFF04 44. O valor total da multa depende do delito e da análise do juiz. Porém, alguns tipos de crimes já têm um mínimo de dias-multa estipulado pela lei. No caso de pessoas condenadas por roubo, furto ou estelionato, o montante pode variar entre 10 e 360 dias-multa, ou R%uFF04 440 e R%uFF04 15.840. Em penas relacionadas ao tráfico de drogas, como a de Jéssica, o mínimo previsto é de 500 dias-multa, ou R%uFF04 22 mil, podendo chegar a 1.500 dias. Há ainda a possibilidade de o juiz multiplicar os dias multas por cinco vezes o valor do salário-mínimo.

Jéssica conta que quando deixou a prisão em 2018, após ter cumprido parte da pena, não foi informada de que deveria quitar o valor nem de que o não pagamento poderia gerar problemas. Desempregada e hoje com uma filha de 3 meses, ela mora com a mãe, que vive de bicos, e não tem condições de efetuar o pagamento. No dia 6 de março de 2023, passados cinco anos da condenação, a Justiça julgou extinta a pena a pedido da Defensoria.





Para o advogado criminalista e presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD), Guilherme Ziliani Carnelós, a aprovação da lei trouxe um impacto desmedido para a população mais vulnerável. “O mínimo da pena de multa para um pequeno traficante é de R%uFF04 22 mil. Aí, um rapaz de 19 anos, que é preso em flagrante com 50 gramas de cocaína e R%uFF04 60 no bolso, cumpre pena e sai com a multa mínima. Qual é a chance dessa pessoa, que foi presa, que saiu com 22 anos do sistema carcerário, conseguir um emprego e, para além da própria subsistência, juntar R%uFF04 20 mil a ponto de pagar a pena de multa?”, questiona.





Os dados mostram que a aplicação da pena de multa em São Paulo começou a crescer após atribuição da competência à 1ª Vara de Execuções Criminais, em agosto de 2021. A vara tem nove servidores e um juiz dedicados ao tema. O Estado tem sido visto por especialistas ouvidos pela reportagem como um “laboratório” do novo entendimento.





A defensora pública Camila Tourinho também considera que a nova estrutura da vara contribuiu para o aumento. “Querendo ou não, agora eles precisam justificar a existência dessa vara. O que a gente vê é uma escalada no número de processos e também muitas pessoas chegando cada vez mais no atendimento com demandas de cobrança de multa”, relata.





O impacto no cotidiano de trabalho dos juristas que atuam no direito criminal foi tão repentino que algumas organizações da sociedade civil passaram a olhar com mais preocupação para o tema e estudar meios para atuar nos casos. Em 2022, o IDDD iniciou um mutirão para ajudar egressos do sistema penitenciário com dificuldade para quitar a multa e elaborou um material de apoio com teses institucionais e argumentos jurídicos sobre o tema.