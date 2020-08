Cacique Aritana morre de COVID-19, informou família

(foto: Antonio Scorza/AFP)

, uma das lideranças indígenas mais influentes do Brasil,(5) em um hospital de Goiânia por, informaram seus familiares."Sua morte está confirmada", disse por telefone à AFP Iano Yawalapiti, sobrinho do líder do Alto Xingu (Mato Grosso), conhecido por defender os direitos indígenas e proteger a Amazônia. "Era um grande defensor da luta pela preservação e perpetuação da cultura de seu povo para as novas gerações e denunciou constantemente os efeitos do desmatamento", afirmou sua família em comunicado.Aritana, de, que sofria de, foi diagnosticado come internado na unidade de terapia intensiva do hospital São Francisco de Assis em 22 de julho, depois de sofrerque afetaram um de seus pulmões.Aritana, no coração do território Xingu, para ser tratado primeiro em um hospital de Canarana e, finalmente, viajou mais de 8 horas de carro até Goiânia., informou seu filho Tapí.Aritana iniciou uma campanha para arrecadar fundos e levar atendimento médico à sua comunidade, sem recursos ou medicamentos para atender os pacientes mais graves, contou Tapí.Mais de 630 indígenas morreram pelo coronavírus e pelo menos 22 mil contraíram a doença, de acordo com o balanço mais recente da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), que acusa o governo Jair Bolsonaro de omissão diante da pandemia.Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19