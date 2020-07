Testes com vacinas levam esperança à luta contra o coronavírus

Vacina desenvolvida no Sinovac Biotech na China será testada em Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Distrito Federal (foto: Ludovic Ehret/AFP - 29/4/20)







O esforço da ciência para encontrar umaque livre o mundo dado novorendeu, ontem, uma série de. O Brasil recebeu as primeiras doses de uma vacina desenvolvida na China, que será testada em Minas Gerais e outros quatro estados. Enquanto isso, os resultados de fases iniciais de testes clínicos de outra vacina testada no país, desenvolvida na Inglaterra, mostram que ela é segura e induz imunidade. Porém, os especialistas destacam que ainda há muito trabalho pela frente, e produzir e distribuir a vacina contra a COVID-19 em larga escala deve demorar.





Fiocruz é parceira no desenvolvimento de imunizante da Universidade de Oxford, que segue para última fase de testes em humanos



A terceira fase de testes deve durar três meses, e busca comprovar a segurança e eficácia da vacina contra a COVID-19. Se tudo der certo, a produção deve começar no início de 2021, segundo o governador de São Paulo, João Dória (PSDB). De acordo com o governo paulista, o Instituto Butantan tem capacidade de produzir 100 milhões de doses, que serão complementadas por mais 60 milhões vindas da China. O Sistema Único de Saúde (SUS) distribuiria o produto em todo o país.

Em Minas, o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Fármacos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) conduzirá os testes. A vacina é “uma das mais promissoras” no mundo, afirmou ontem o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral. Por outro lado, ele apontou que vai demorar para que a vacina seja produzida e distribuída em massa. “O fato é que a tendência é de que tenhamos sim vacinas para o combate à COVID”, concluiu.





Outra candidata a vacina contra a COVID-19, que está sendo testada no Brasil, desenvolvida pela Universidade de Oxford e o grupo farmacêutico AstraZeneca, apresentou resultados promissores. Os pesquisadores divulgaram ontem que a vacina é segura e induz imunidade, com base nas duas primeiras fases de testes clínicos. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), essa é a iniciativa mais adiantada no momento.





De acordo com estudo publicado na revista científica The Lancet, os 1.077 voluntários que receberam a vacina produziram anticorpos e glóbulos brancos capazes de combater o coronavírus. Porém, ainda há muito trabalho pela frente. Nas primeiras fases, os pesquisadores não conseguiram determinar se a imunidade é duradoura ou realmente protetora. Além disso, cerca de 70% dos testados apresentaram efeitos colaterais, como febre e dor de cabeça.





O diretor de emergências da OMS, Michael Ryan, afirmou que os resultados divulgados pela Universidade de Oxford são positivos, mas reforçou que há um “longo caminho a percorrer” no esforço global para o desenvolvimento de uma vacina. Já o diretor-geral da organização, Tedros Adhanon, disse que os países precisam rastrear as pessoas que tiveram contato com infectados, para localizar novos casos e isolá-los rapidamente. “Não precisamos esperar por uma vacina, podemos salvar vidas agora”, disse.





Iniciativas A vacina inglesa está sendo aplicada em profissionais de saúde na linha de frente de combate à pandemia em São Paulo e Rio de Janeiro desde junho, como parte da terceira fase de testes. A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) coordena a pesquisa no Brasil. A reitora Soraia Smaili prevê que a vacina pode ter o registro liberado em junho de 2021, se os testes forem bem-sucedidos. A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) fechou um acordo para produzir mais de 30 milhões de doses, antes do encerramento dos testes clínicos. Depois de comprovada a eficácia, uma segunda etapa do acordo prevê a produção de mais 70 milhões de doses.





Ontem, outro grupo de pesquisadores, da empresa chinesa CanSino Biologics, divulgaram resultados similares aos da vacina de Oxford. Também publicados na revista The Lancet, a segunda fase de testes clínicos indica que a vacina é segura e induz imunidade. Essa parte do estudo envolveu 500 voluntários em Wuhan, o epicentro original da pandemia do novo coronavírus. Agora, a pesquisa segue para a terceira e última fase de testes em pacientes humanos, que deve confirmar ou não se a vacina protege um grupo mais amplo de pessoas da COVID-19.





No momento, há 166 iniciativas de pesquisa para encontrar uma vacina eficaz contra a COVID-19 no mundo, segundo dados da OMS atualizados até ontem. Desse total, 142 estão em fase pré-clínica, sem testes em humanos. Outras 24 estão em uma das três fases de testes clínicos. Além das duas vacinas que estão sendo testadas no Brasil e daquela desenvolvida em Wuhan, outras pesquisas estão nesse grupo. É o caso da que está sendo desenvolvida pela farmacêutica Moderna, dos Estados Unidos. * Estagiário sob a supervisão da subeditora Marta Vieira