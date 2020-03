Primeiro lote de testes rápidos para o coronavírus chega ao Brasil

Ao todo, 417 caixas com kits foram desembarcadas em Guarulhos (foto: Divulgação/Vale)





É apenas o primeiro lote de kits. Ao todo, são 4,5 milhões de itens, previstos para chegar ao Brasil no decorrer de abril. Os testes são produzidos pela empresa chinesa Wondfo e são certificados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).









É gratificante ver a chegada ao Brasil do primeiro lote de kits provenientes da China. A Vale oferece essa ajuda à sociedade brasileira em um momento em que o País se une pela saúde e segurança das pessoas. Estamos lançando mão da nossa rede de logística na Ásia para trazer ao Brasil insumos que poderão fazer a diferença na vida das pessoas," disse, em nota, Eduardo Bartolomeo, presidente da Vale.





Os kits chegaram durante a entrevista coletiva dos ministros, que tratavam sobre ações do governo federal acerca do coronavírus. De acordo com o chefe da pasta de saúde, Luiz Henrique Mandetta, a logística para o repasse dos kits será traçada pelo Ministério de Infraestrutura, comandado por Tarcísio Gomes de Freitas.





“Tarcísio está com o telefone em tempo real, pois acaba de pousar o avião com os kits da Vale. Se estivesse só o Ministério da Saúde envolvido (no combate ao coronavírus), teria muita dificuldade, pois semana passada despachamos cargas em caminhões que demoraram cinco, seis dias para chegar. É um teste que estamos montando com (o Ministério da) infraestrutura, com (o Ministério da) Defesa e Aeronáutica. Poderá envolver aviões cargueiros, de estados, municípios, entre outros”, disse Mandetta.

Pousou nesta segunda-feira (30) no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, o avião com

