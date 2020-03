Coronavírus: Mandetta faz apelo para que população doe máscaras aos hospitais

(foto: Isac Nóbrega/PR) Luiz Henrique Mandetta, aproveitou a coletiva de imprensa nesta segunda-feira (30) para fazer um apelo à população sobre a necessidade de máscaras nos hospitais. O chefe da pasta afirmou que centros médicos e secretarias municipais e estaduais de saúde estão recebendo itens do tipo N95 para uso dos profissionais. O ministro da Saúde,, aproveitou a coletiva de imprensa nesta segunda-feira (30) para fazer um apelo à população. O chefe da pasta afirmou que centros médicos e secretarias municipais e estaduais de saúde estão recebendopara uso dos profissionais.

Mandetta fez o pedido após afirmar que comprou 200 milhões de itens, como Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e outros aparelhos, junto à indústrias chinesas, que reabiram a produção recentemente, uma vez que o país foi o epicentro dos casos de coronavírus (COVID-19).

No entanto, o chefe da pasta da saúde alertou sobre o prazo de entrega, que pode durar até 30 dias. Para agilizar o transporte dos materiais até os centros médicos, Mandetta trabalhará em parceria com o Ministério de Infraestrutura, comandado por Tarcísio Gomes de Freitas.

“Eles (chineses) têm até 30 dias para entregar. Vamos avaliar o tempo. Pode ser que o Tarcísio faça uma logística internacional para buscar os materiais. Hoje o nosso maior desafio do ministério é a burocracia. A embaixada do Brasil na China poderá pagar e conferir os produtos. Estamos trabalhando com muita agilidade, mas precisamos de um conforto para andarmos bem. A saúde continua técnica, continua científica”, concluiu.

O Ministério da Saúde atualizou o boletim sobre o coronavírus (COVID-19) nesta segunda. O número de mortes pela doença chegou a 159, 23 a mais que os dados divulgados nesse domingo (29), atingindo uma taxa de letalidade de 3,5%. Ao todo, são 4.579 casos confirmados em todo o país. Apesar de alto, o índice apresentou redução pelo terceiro dia seguido.