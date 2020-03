Coronavírus: mineiros 'presos' na África do Sul terão de bancar despesas do próprio bolso

A Latam está abrindo vagas para brasileiro no voo para o Brasil, saindo de Johanesburgo, no dia 31/03 (foto: Daniel SLIM / AFP )

Itamaraty

O medo é a companhia constante de brasileiros que estão no exterior. É o que conta a advogada, de 29 anos, que está presa na, na, junto com o noivo, o também advogado, de 27 anos. Os dois chegaram ao país africano no último dia 7 e deveriam ter retornado na última semana, mas problemas com a companhia aérea e o fechamento do espaço aéreo de alguns países daquele continente transformaram a vida deles e de outrosnum verdadeiro pesadelo. Pior, cheio de incertezas e que está custando caro a eles.O casal, que vive em Belo Horizonte, embarcou por uma companhia aérea angolana, a. “Nós saímos, onde pegamos o voo, primeiro para Luanda, depois para a(Cape Town). Chegamos e fomos hospedados numa escola, onde aconteceu o curso. Por conta do coronavírus, o curso foi acelerado e acabou antes da hora. Fomos colocados num loft, cuja permanência se encerra na manhã dessa quinta-feira (hoje)”, conta aO drama, segundo ela, só não é maior porque será utilizado o cartão de crédito para pagar mais algum tempo de aluguel, pelo menos até o dia 31, que é a data para a qual conseguiram vaga num voo da, para o, saindo de“Por não sermos originalmente passageiros da, não temos direito à hospedagem. Aqui, procuramos o. Fomos cadastrados. O problema é que eles nos dizem no consulado que não dispõem de recursos para nos manter. Temos gente no grupo que está aqui que não tem condições, recursos para se manter, como nós. Ainda temos dinheiro, que está sendo usado para a compra de comida”.O problema maior, segundo Marina, é que não há a certeza de que o voo do dia 31 decolará. “Nós já tínhamos sido colocados num voo, no último domingo, mas este acabou cancelado. O voo sairia daqui, da, mas o próximo é de, que fica a 1.200 quilômetros de onde estamos”.Esse é outro dilema vivido por. “Estamos pensando em como sairemos daqui. Pedimos ajuda no consulado, mas eles não deram resposta. Ficaram de tentar ajudar. Se conseguirmos um transporte, de carro alugado, por exemplo, será arriscado, pois o governo daestá fechando o espaço aéreo e aumentou o controle a partir dessa quarta. Podemos não chegar lá. Sermos parados no caminho e impedidos de seguir viagem”.Há ainda, segundo ela, um medo maior. “E se, ao chegarmos a, o voo for cancelado? Como vamos ficar ? Onde vamos ficar. Quem é passageiro datem a garantia de hospedagem e alimentação. Mas nós estamos sendo repassados de uma companhia,, para a. Não temos essa garantia. Como vamos ficar ?”.O temor não está só do outro lado do Atlântico, mas da mesma forma em Belo Horizonte. Os pais de Marina, Gilcélio e Marina, que também vivem em Belo Horizonte, estão apreensivos. “Nós compramos a passagem para eles voltarem no voo que não decolou. E essa passagem está cara. São R$ 18 mil. Mas tem 'oferta' por R$ 20 mil, R$ 32 mil. Queremos nossa filha de volta. É uma covardia o que estão fazendo”, diz o pai.

Ontem, o Itamaraty emitiu uma nota oficial afirmando que se colocou à disposição. “Ressalta-se que nenhuma Embaixada ou Consulado brasileiros encontra-se fechado. No entanto, por conta das restrições impostas pelas autoridades locais, muitas vezes foi necessário adaptar o regime de trabalho, com horários especiais de atendimento ou teletrabalho, mas sempre com telefone e e-mails emergenciais à disposição.”



O órgão indica ainda que os brasileiros no exterior, ou parentes destes, podem entrar em contato com o órgão por meio de endereços eletrônicos de todos os Consulados do Brasil, disponíveis no Portal Consular do Itamaraty: http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/rede-consular.



No caso específico dos brasileiros que estão na África do Sul, a recomendação é que entrem em contato com a Embaixada em Pretória, por meio do e-mail consular.pretoria@itamaraty.gov.br, ou com o Grupo Especial de Crise para assuntos consulares e migratórios (G-CON), cujo número para casos na África e Oriente Médio é + 55 (61) 9826 00 568.



Ainda segundo a nota, os brasileiros com dificuldades para regressar ao país podem enviar suas informações por formulário que pode ser acessado no endereço: https://t.co/LjJA7xXBw1?amp=1

