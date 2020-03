Brasil registra 57 mortes ligadas ao coronavírus e tem 2.433 casos confirmados da infecção

Dados foram divulgados na tarde desta quarta-feira (foto: Divulgação/ Fiocruz)

Já são 57 mortes relacionadas ao novo coronavírus. Além disso, o Brasil registra 2.433 casos confirmados da doença. Essa é o primeiro balanço do Ministério da Saúde que registra óbitos fora do eixo Rio-São Paulo. Agora, a única região que não apresenta mortes é a Centro-Oeste. Os números foram informados em coletiva na tarde desta quarta-feira (25). Já são 57 mortes relacionadas ao novo coronavírus. Além disso, o Brasil registra 2.433 casos confirmados da doença. Essa é o primeiro balanço do Ministério da Saúde que registra óbitos fora do eixo Rio-São Paulo. Agora, a única região que não apresenta mortes é a Centro-Oeste. Os números foram informados em coletiva na tarde desta quarta-feira (25).





De acordo com o boletim epidemiológico, os estados do Amazonas, Pernambuco e Rio Grande do Sul agora registram uma morte cada um. Além desses três, São Paulo contabiliza 48 (oito a mais do que o indicado no último balanço). O Rio de Janeiro segue com seis mortes, o mesmo número apresentado nessa terça-feira.





A Região Sudeste ainda é a que apresenta o maior número de infecções, registrando 1.404, quase quatro vezes mais do que o Nordeste, segunda região que mais apresenta caos. São Paulo é o estado que tem a situação mais crítica, com 862 casos. O Rio de Janeiro tem 370, seguido de Minas, com 133 (três a mais do que o registrado no último boletim), e o Espírito Santo, com 39.

O Nordeste contabiliza 390 registros. O estado mais crítico de lá segue sendo o Ceará, com 200 casos. Em terceiro lugar está a Região Sul, com 313 casos, 12,9% do total registrado no país.