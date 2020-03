Presos confeccionarão 320 mil máscaras de proteção contra coronavírus, diz Doria

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta terça-feira, 24, que detentos do sistema prisional paulista passarão, a partir da quarta-feira, 25, a confeccionar 26 mil máscaras de proteção contra o coronavírus por dia. Segundo Doria, ao todo, serão 320 mil máscaras nas fábricas adaptadas do sistema prisional "seguindo os critérios sanitários e de confecção".



De acordo com o governador, cada peça terá um custo para o Estado de R$ 0,80. "Uma atitude correta, solidária e possível de ser feita. Pode ser um exemplo para outros Estados brasileiros", disse.



O governador anunciou também que o sistema da Polícia Civil do Estado de São Paulo de delegacias eletrônicas passará a funcionar para um número maior de tipos de ocorrências policiais.



O sistema passará a contemplar ameaças, estelionato, roubo ou furto e crimes contra o consumidor. O endereço eletrônico é www.delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br