O cantor Kim Nam-joon do grupo de K-pop BTS não fez discurso na ONU elogiando Bolsonaro

“Vocês ficaram sabendo sobre esse discurso na ONU que a imprensa brasileira esquerdista esconde?”, questionam usuários nas redes desde o final de novembro de 2021, assegurando que o cantor sul-coreano Kim Nam-joon, do grupo BTS, fez um discurso perante à Organização das Nações Unidas elogiando o presidente Jair Bolsonaro.





Captura de tela feita em 2 de dezembro de 2021 de uma publicação no Facebook ( . / )

Isso é falso. Os integrantes da banda de K-pop realmente discursaram na ONU este ano, mas falando sobre como a pandemia afetou a geração de jovens, não sobre o governo brasileiro.Segundo as publicações, compartilhadas centenas de vezes no Facebook ( 1 3 ) ao menos desde o último dia 18 de novembro, Kim Nam-joon deu a seguinte declaração na sede da organização internacional:O líder da boyband, ainda teria acrescentado:Não é verdade, no entanto, que o integrante do fenômeno musical sul-coreano tenha dado tal declaração.As publicações viralizadas são acompanhadas por uma imagem de Kim Nam-joon, cujo nome artístico é RM, no púlpito da sede da ONU, em Nova York. Uma busca reversa no Google pela foto mostra que o registro foi feito no último dia 20 de setembro, na véspera da abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas de 2021.Neste dia, Kim Nam-joon e os outros seis integrantes do BTS discursaram como enviados especiais do governo sul-coreano em um evento que promoveu os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.A fala dos cantores pode ser assistida na íntegra no canal oficial da ONU no YouTube. Em nenhum momento do discurso Kim Nam-joon, ou qualquer outro integrante da banda, menciona o Brasil ou o presidente Jair Bolsonaro.Na verdade, os artistas falaram sobre como a pandemia afetou a geração de jovens que perdeu oportunidades devido às medidas restritivas de combate à covid-19.Os cantores também usaram o discurso para assegurar que todos os integrantes da banda haviam se vacinado contra o novo coronavírus:, disse o sul-coreano Jung Hoseok, conhecido como J-Hope.Kim Nam-joon e os demais integrantes do BTS já participaram de outras duas edições do mesmo evento. De maneira semelhante, em nenhuma das ocasiões os cantores mencionaram o presidente brasileiro.Em 2020, os cantores sul-coreanos enviaram uma mensagem gravada para a versão virtual da Assembleia Geral da ONU, estimulando o público a reimaginar o mundo após a pandemia.A banda também discursou na sede das Nações Unidas em setembro de 2018, antes mesmo de Bolsonaro ser eleito para o Palácio do Planalto. Na ocasião, os artistas apoiaram o lançamento do programa Generation Unlimited , criado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) para melhorar o acesso à educação e ao emprego em todo o mundo.Uma busca por trechos da fala compartilhada nas redes - em português e em inglês - tampouco localiza qualquer outro registro de que Kim Nam-joon tenha se pronunciado a favor do presidente Jair Bolsonaro.A equipe de checagem da AFP não conseguiu localizar nenhuma conta oficial do cantor em redes sociais. Nas contas do BTS no Facebook Instagram , no entanto, não foi localizada nenhuma publicação sobre o governo brasileiro ou sobre sua gestão da pandemia.Esse mesmo conteúdo também foi verificado pelos sites Agência Lupa