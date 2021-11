Em vídeo, cantora Joelma fala de 'sangue escuro' ao contar sequela da COVID

Captura de tela feita em 24 de novembro de 2021 de uma publicação no Twitter ( . / ) (foto: Reprodução)

, diz uma das publicações compartilhadas no Twitter ( 1 3 ). O conteúdo também circulou no Facebook ( 1 3 ) e no Instagram No próprio vídeo viralizado, é possível observar o logo do podcast “Holofote”, da rádio FM O Dia. Uma busca no canal de YouTube do programa levou ao vídeo completo da entrevista, publicado em 23 de setembro de 2021 na plataforma.Na gravação, a cantora é questionada sobre como adaptou sua carreira de artista tendo em vista a pandemia. Em resposta, Joelma diz que ainda não havia[nisso]porque havia travado, acrescenta. Em seguida, fala sobre os exames e tratamentos médicos que tem feito, e relata os sintomas mencionados nas publicações, como sangue escuro e com coágulos.Sobre as vacinas, a artista diz que não sentiu reação alguma após a primeira dose do imunizante, mas que após a segunda dose sentiuEm 25 de setembro de 2021 , a cantora compareceu ao programa “Altas Horas”, onde também falou sobre o tratamento e os sintomas citados no trecho viralizado. Na ocasião, o apresentador Serginho Groisman comentou, aos 8 minutos e 51 segundos do episódio , que a artista estava ofegante porque, contou Joelma.. Em nenhum momento desse depoimento a artista menciona a vacinação.A cantora foi diagnosticada com o novo coronavírus em agosto de 2020, notícia reportada pela imprensa à época ( 1 3 ). Em 13 de agosto de 2020, em sua página oficial no Facebook, Joelma publicou uma foto sua afirmando estar bem e agradecendo a preocupação.Ela foi vacinada com a primeira dose da vacina contra a covid-19 em 25 de junho de 2021 Antes de ter recebido a primeira dose, porém, Joelma falou em diversas ocasiões sobre as sequelas deixadas pela doença ( 1 3 ), como inchaço e problemas de. A artista tomou a segunda dose em setembro de 2021, segundo informou sua assessoria de imprensa ao Checamos.A equipe da cantora também classificou o vídeo viralizado como uma. Segundo a assessoria, trata-se de uma peça de desinformação, acrescentou.Um estudo chinês publicado em agosto de 2021 na revista "The Lancet" concluiu que cerca de metade dos pacientes de covid-19 que recebem alta do hospital sofrem pelo menos um sintoma persistente (o mais comum é a fadiga ou fraqueza muscular) e um em cada três ainda padece de falta de ar um ano depois de ter contraído a doença.