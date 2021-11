Vídeo em que Fátima Bernardes lê 'Globolixo' em telão é uma sátira

Captura de tela feita em 23 de novembro de 2021 de uma publicação no YouTube ( . / ) (foto: reprodução)

Captura de tela feita em 23 de novembro de 2021 da gravação do programa %u201CEncontro%u201D na Globoplay ( . / ) (foto: reprodução)

Um vídeo em que a apresentadora da Rede Globo Fátima Bernardes aparece em seu programa “Encontro” supostamente sendo surpreendida por hashtags como “globolixo”, expostas em um telão, foi visualizado mais de 49 mil vezes desde, pelo menos, 9 julho de 2019 nas redes sociais e voltou a circular em setembro de 2021. No entanto, a gravação é uma sátira feita pela própria emissora, transmitida no quadro “Isso a Globo não mostra”, do Fantástico., diz uma das publicações compartilhadas no YouTube , no Facebook ( 1 3 ) e no Twitter ( 1 2 ).Uma busca reversa por fragmentos do vídeo viralizado levou a uma notícia de junho de 2019 sobre o programa “Encontro”, apresentado por Bernardes. Na matéria, há uma foto em que a jornalista aparece com a mesma roupa da gravação compartilhada nas redes e a data em que a sequência foi transmitida ao vivo na Rede Globo, 25 de junho daquele ano.Essa mesma busca também levou a um site em que aparece uma captura de tela do momento em que Bernardes supostamente lê palavras comono telão.O artigo explica que a própria Globo manipulou o conteúdo, adicionando expressões pejorativas usadas frequentemente nas redes sociais por usuários para desqualificar a emissora. A versão satírica foi exibida no quadro humorístico “Isso a Globo não mostra” , apresentado no Fantástico, em 8 de julho de 2019.De fato, em algumas das publicações viralizadas, pode-se ler o nome do quadro no topo, do lado esquerdo da imagem.Uma pesquisa na plataforma de streaming Globoplay com os termos “Isso a Globo não mostra” e a data de 8 de julho de 2019 levou à sátira transmitida pela emissora.No programa “Encontro” transmitido em 25 de junho de 2019, disponível na plataforma, é possível observar que no telão, em vez dos termos, apareceram as palavras, “, entre outras.O AFP Checamos já verificou outra alegação envolvendo a apresentadora Fátima Bernardes.Esse conteúdo também foi verificado pelo Boatos.org