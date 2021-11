Não há evidências de que a Black Friday tenha relação com o tráfico de pessoas escravizadas

Imagens que mostram grupos de homens acorrentados circulam pelo menos desde 2019 e voltaram a ser compartilhadas mais de 4 mil vezes nas redes sociais em novembro de 2021, em publicações que garantem que a origem da Black Friday, tradicional data de descontos norte-americana celebrada um dia após o feriado de Ação de Graças, está relacionada à venda de pessoas escravizadas.



Embora existam diversas teorias sobre o início dessa prática, não há evidências que corroborem essa versão.



“A VERDADEIRA HISTÓRIA DA BLACK FRIDAY...”, dizem publicações que circulam no Facebook (1, 2, 3, 4) e no Twitter (1, 2), segundo as quais a tradição data da época do comércio de pessoas escravizadas na América, quando “durante a sexta-feira negra, os escravos foram vendidos com desconto para impulsionar a economia”.



“Daí black, (escravos eram de origem africana), friday, (sexta-feira a data da venda, é nos finais de Novembro)”, garantem as postagens.



As imagens

Mas qual é a origem do termo?

Uma busca reversa no Google revelou que a imagem viralizada é a capa do livro , do escritor australiano Chris Owen . O autor explicou à AFP que a imagem retrata aborígenes presos em Wyndham, na Austrália Ocidental. introdução do livro inclui uma descrição detalhada da capa, explicando que a imagem foi encontrada na Biblioteca Estadual de Victoria, Melbourne, e que o autor teve que obter permissão dos proprietários para utilizá-la."A foto, feita com uma 'lanterna mágica' [aparato ótico precursor do cinematógrafo], foi depois colorida e invertida. Foi publicada originalmente em 18 de fevereiro de 1905, na página 24 do periódico semanal Western Mail , da Austrália Ocidental. Os homens foram presos, por dois ou três anos, por supostamente matar bois", detalhou Owen.A foto, com o correspondente crédito ao livro, também foi publicada em um grupo australiano no Facebook em abril de 2016.Consultado, Owen explicou que não encontrou nenhuma ligação da fotografia com a Black Friday. "Não faço nenhuma menção à Black Friday e nunca a vi relacionada aos aborígenes. Menciono bastante o termo 'Blackbirding', que era o nome dado aos homens que capturavam aborígenes e os usavam para mergulhar em busca de pérolas. Isso era escravidão", explicou à AFP.

Owen acrescentou que a Black Friday tem relação com a tradição norte-americana do Dia de Ação de Graças, celebrado todos os anos na quarta quinta-feira do mês de novembro, e com o capitalismo. Para o escritor, sua associação com a escravidão africana é uma lenda urbana, já que o termo surgiu muito depois da abolição dessa prática.

O professor e historiador sul-africano Albert Grundlingh, da Universidade de Stellenbosch, também assegura que a Black Friday tem origem nos Estados Unidos.

“Basicamente foi uma tentativa dos norte-americanos de manter seus lucros depois da celebração do Dia de Ação de Graças. De passá-los ao ‘preto’ [expressão utilizada em inglês quando alguém tem ganhos positivos, o correspondente a ‘estar no azul’ em português] saindo do ‘vermelho’. Assim, tem mais a ver com suas contas bancárias do que com qualquer outra coisa”, explicou.

Outra teoria, publicada pelo site de verificações Snopes, data de 1951 e garante que o dia de descontos é denominado assim devido à alta taxa de ausência entre os trabalhadores nessa data, que faltavam no expediente alegando doenças depois do Dia de Ação de Graças. Isso teria feito com que muitos empregadores dessem o dia de folga a seus funcionários e que comerciantes dessem início à temporada de vendas natalina, tentando conquistar os consumidores com descontos.

Por outro lado, uma nota da American Dialect Society (Sociedade Norte-Americana de Dialetos) afirma que o termo Black Friday foi inventado em 1966 pela polícia da cidade da Filadélfia, estado da Pensilvânia, com uma conotação negativa devido ao grande congestionamento de carros e pedestres que saíam às ruas nesse dia. Segundo a explicação, esta teria sido uma tentativa, malsucedida, de desencorajar os consumidores a fazerem compras de forma massiva nessa data.