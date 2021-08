Trecho de texto da Anvisa sobre evidências para uso de máscaras foi retirado de contexto

Captura de tela de uma publicação feita no Twitter em 29 de julho de 2021

Orientações sobre os tipos de máscaras

Tipos de máscaras de proteção utilizadas durante a pandemia do novo coronavírus ( AFP / Gal ROMA, Kun TIAN, Maria-Cecilia REZENDE)

Evidências a respeito do uso de máscaras



Ante el aumento de casos de estos días, desde el pic.twitter.com/U8lXAJPUIg

— Institut Pasteur Montevideo (@IPMontevideo) Ante el aumento de casos de estos días, desde el @IPMontevideo alentamos a recordar que la curva la achatamos entre todos y que cada medida que utilicemos (correctamente) es un filtro que nos aleja del contagio. Funciona así, como las fetas de un queso. Más info en este #hilo — Institut Pasteur Montevideo (@IPMontevideo) October 21, 2020

que afirmam que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) admitiu não haver evidências robustas sobre a eficácia do uso de máscaras contra a covid-19 foram compartilhadas centenas de vezes nas redes sociais desde julho de 2021. A alegação, no entanto, tem como base um trecho de documento assinado pela agência que foi tirado de contexto. No fragmento, atratava especificamente do uso de máscaras de tecido em um contexto determinado. A eficácia das máscaras contra a covid-19 já foi evidenciada tanto em estudos em laboratórios quanto em pesquisas epidemiológicas., diz uma publicação no Facebook. Conteúdo de teor semelhante circulou também no Twitter e no Instagram , citando um texto publicado pelo site Brasil Sem Medo ( 1 2 ).A alegação tem como base um documento público enviado pela Anvisa em abril de 2021, citado no texto do siteSem Medo, em resposta a questionamentos sobre o uso de máscaras pela população contidos em um ofício assinado pelo defensor público federal João Frederico Bertran Wirth Chaibub, da Defensoria Pública da União em Goiânia (DPU/GO). O ofício foi enviado à AFP por meio da assessoria da DPU.A resposta da Anvisa pode ser consultada no portal de autenticidade do Sistema Eletrônico de Informações (SEI-Anvisa) usando os códigos verificadores que constam no final doAs publicações viralizadas destacam o seguinte trecho desse documento enviado pela Anvisa:No entanto, o fragmento destacado especifica que a agência está se referindo ao uso de máscaras de tecido, e não às máscaras de maneira geral. Em nenhum momento afirma-se que máscaras não funcionam:, diz o parágrafo completo.Consultada pela AFP, a Anvisa assinalou que o trecho compartilhado nas redesNos parágrafos anteriores a esse trecho, o texto enviado ao defensor público detalha que as orientações para a população em geral, incluindo a recomendação do uso de máscara facial de tecido, competem ao Ministério da Saúde. A Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde (GGTES) da Anvisa é responsável por emitir orientações sobre a prevenção e controle da disseminação da covid-19 apenas dentro dos serviços de saúde, explica a agência reguladora., acrescentou.A Defensoria Pública da União informou ao AFP Checamos que o ofício assinado pelo defensor públiconão representa necessariamente o posicionamento institucional sobre o tema. "acrescentou.Dentre os documentos mencionados no ofício assinado pelo defensor público está a Nota Técnica 04/2020 , publicada pela Anvisa em 30 de janeiro de 2020 e atualizada em 25 de fevereiro de 2021.A nota trata das medidas que devem ser adotadas por profissionais e serviços de saúde durante o atendimento a casos suspeitos ou confirmados de covid-19. Entre as recomendações, a Anvisa acrescenta a seguinte observação:À AFP, a Anvisa reforçou que as definições sobre o uso de máscaras pela população devem partir do Ministério da Saúde, mas que a agência já elaborou diversas orientações sobre máscaras faciais para uso não profissional com o objetivo de apoiar ações para a saúde pública., escreveu o órgão regulador à AFP, acrescentando que máscaras de tecido íntegras, limpas e secas usadas da maneira correta são eficazes contra gotículas contaminadas.O Ministério da Saúde - que é a pasta responsável pela organização e elaboração de planos e políticas públicas relacionadas à saúde no Brasil - adota postura semelhante à da Anvisa e recomenda máscaras de proteção respiratória de padrão N95, PFF2, PFF3, ou equivalente, para profissionais de saúde. Já para a população em geral , oDe acordo com Alexandre Naime Barbosa , chefe do departamento de Infectologia da Universidade Estadual Paulista (Unesp) e consultor para covid-19 da Associação Médica Brasileira e da Sociedade Brasileira de Infectologia, a comunidade científica já sabia da eficácia do uso de máscaras com base em pandemias anteriores, incluindo a de gripe espanhola em 1918 e a pandemia de gripe suína, em 2009., explicou Barbosa.Desde o início da pandemia, a eficácia das máscaras já foi verificada em diversos estudos ( 1 3 ). Outro estudo , de fevereiro de 2021, publicado pelo Journal of the American Medical Association (JAMA), também conclui que[por SARS-CoV-2]A Organização Mundial da Saúde ( OMS ) considera que as máscaras são uma medida-chave para reduzir a transmissão da covid-19. A organização recomenda seu uso juntamente com a adoção de outras medidas como distanciamento físico e higienização das mãos.



Em dezembro, a Mayo Clinic publicou o resultado de uma pesquisa que confirmou a importante função das máscaras e do distanciamento a fim de reduzir o contato com partículas possivelmente contaminantes a níveis mínimos, ajudando a frear a propagação da covid-19.

Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas, prevenção, pesquisa e vacinação.