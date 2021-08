ButanVac: teste que inclui vacinados tem total condição de analisar eficácia, dizem especialistas

Captura de tela feita em 5 de agosto de 2021 de uma publicação no Twitter

A primeira fase dos estudos clínicos com a ButanVac, a vacina do Butantan contra Covid-19 que não depende de insumos de outros países, está sendo realizada em Ribeirão Preto e envolve 418 voluntários. Veja no vídeo como será a Etapa A da Fase 1.

“Total condição” de verificar eficácia

Estudo de comparação

“Como saber se a ButanVac é efetiva, se testarão em pessoas já vacinadas? Assim fica fácil!”, dizem publicações compartilhadas milhares de vezes em redes sociais desde o último dia 20 de julho. A mensagem é, contudo, enganosa. Os ensaios clínicos no Brasil do novo imunizante contra covid-19 do Institutorealmente envolverão pessoas que já foram vacinadas, mas não somente. Além disso, especialistas explicaram à AFP que esse tipo de teste tem “total condição” de verificar a eficácia do imunizante.A alegação foi compartilhada inicialmente pela deputada estadual Janaína Paschoal (PSL-SP) no Twitter Facebook , somando mais de 2.500 compartilhamentos. Logo, capturas de tela da mensagem e afirmações semelhantes começaram a circular nas, escreveu um usuário, em referência ao segundo nome do governador de São Paulo, João Doria ButanVac , produzida pelo Instituto Butantan - centro de pesquisa ligado ao governo paulista - é a primeira candidata vacinal contra o novo coronavírus a ser fabricada integralmente noAtualmente, já são administradas no país as doses da Pfizer/BioNTech e da AstraZeneca/Oxford , com registro definitivo, e da Sinovac Biotech e da Janssen , com autorizaçãoIniciado no último dia 9 de julho , o ensaio clínico da ButanVac realmente contará com a participação de pessoas que já receberam algum desses imunizantes, mas não somente, ao contrário do que dão a entender as publicações viralizadas.Os testes serão divididos em duas etapas principais. Na primeira, 418 voluntários receberão a vacina ou um placebo para verificar a segurança da ButanVac. Nessa fase participarão apenas pessoas não vacinadas e que não tiveram contato com o vírus, como detalharam o governo de São Paulo e o Butantan, em vídeo divulgado em sua conta no Twitter.Na segunda fase, que envolverá mais de 5 mil participantes, será avaliada a resposta imunológica da ButanVac.Somente nessa segunda etapa serão incluídas pessoas que já receberam algum dos outros imunizantes. No entanto, também participarão indivíduos que não receberam nenhuma dose e que nunca foram expostos ao vírus., indicou ao Checamos o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas , em entrevista em 4 de agosto.A inclusão de pessoas já vacinadas faz sentido uma vez que grande parte da população dejá foi vacinada contra a covid-19 no Brasil, explicou ao Checamos o chefe do Departamento de Genética, Evolução, Microbiologia e Imunologia do Instituto de Biologia da Unicamp, Alessandro Farias Como detalhado no Plano Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde, têm maior risco de hospitalização pelo coronavírus indivíduos a partir da faixa etária de 45 a 49 anos e maior risco de óbito, a partir da faixa etária de 55 a 59 anos. Em pesquisa da Confederação Nacional de Municípios (CNM) do último dia 30 de julho, a maioria das Prefeituras entrevistadas informou estar vacinando pessoas de entre 30 e 34 anos.[a quantidade de participantes], indicou Farias, que também é doutor em Clínica Médica e Neuroimunologia.Mas, por que não incluir apenas voluntários mais jovens e, portanto, não vacinados?Farias cita uma possível justificativa:acrescentou.Mas, ao contrário do indicado nas redes sociais, a inclusão de voluntários já vacinados não impede que o ensaio clínico verifique a real eficácia da ButanVac, explicam especialistas., afirmou Alessandro Farias.Para isso, acrescenta o especialista, basta que sejam realizados os controles adequados:. [...]Esses controles estão sendo implementados, garantiu ao Checamos o presidente do Instituto Butantan., detalhou Covas. Rafael Dhalia , especialista em desenvolvimento de vacinas de DNA pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), reiterou, em conversa com o Checamos, que a participação de pessoas já imunizadasum estudo, dando detalhes sobre o funcionamento de testes desse tipo.afirmou., e, posteriormente, com uma terceira dose., acrescentou Dhalia.



No caso da ButanVac, a segunda etapa do estudo clínico será “de comparação”, explica o governo de São Paulo, “ou seja, os resultados da pesquisa serão comparados aos das vacinas já descritas, permitindo inferir a eficiência da vacina”.



Isso significa, indica Alessandro Farias, que não será necessário administrar placebo aos participantes da segunda etapa do ensaio.



“Uma vez que você ultrapassou essa fase [que verifica a segurança] e tem várias outras formulações vacinais, você pode fazer por comparação. Com qualquer droga você pode fazer isso”, disse, exemplificando: “Eu peguei uma pessoa não vacinada, dei ButanVac e ela teve o título X de anticorpo. Comparando com a CoronaVac, ela tem um título maior de anticorpo, é bem possível que ela proteja mais”.



Essa estratégia tem a vantagem, explica Farias, de não deixar os voluntários desnecessariamente expostos ao vírus em meio à uma pandemia.



Dimas Covas concorda, chamando atenção para a questão ética do uso de placebos nesse momento: “Quando você tem vacinas já aprovadas e trata-se de uma doença que tem implicações na saúde, que inclusive pode levar à óbito, não tem mais sentido você usar populações com vacinas placebo”.

