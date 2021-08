É falso que Italo Ferreira tenha pedido a prisão de Lula em entrevista ao The New York Times

Captura de tela feita em 4 de agosto de 2021 de uma publicação no Facebook

Declaração falsa

Símbolo de “L”?

compartilhadas mais de 34,7 mil vezes nas redes sociais desde o último 29 de julho afirmam que o surfista Italo Ferreira, medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, declarou, em uma entrevista ao The New York Times, que seu “maior prêmio” seria ver o ex-presidente Lula na cadeia. Isso é falso. A assessoria do atleta negou qualquer fala nesse sentido e o jornal norte-americano não publicou nenhuma matéria com essa declaração., foram algumas das legendas das postagens viralizadas no Facebook ( 1 3 ), no 2 ) e no Twitter ( 1 2 ).Algumas postagens usam apenas uma imagem de Italo Ferreira segurando a prancha com a suposta declaração ao lado, enquanto outras contêm a pergunta:e o logotipo do site R7 , que pertence ao Grupo Record.O questionamento, tirado de contexto nas publicações virais, é igual ao título de uma checagem publicada pelo portal E-farsas , em que aé desmentida.Apesar de alguns usuários indicarem que se tratava de uma alegação falsa, outros diziam:ouA partir de uma busca no Google pelas palavras-chave, a equipe do Comprova , projeto do qual o AFP Checamos faz parte, encontrou duas reportagens do jornal norte-americano que mencionam o medalhista olímpico.Desde o início dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, em 23 de julho de 2021, o jornal The New York Times publicou duas matérias que citam Italo, ambas datadas do último 27 de julho, quando o atleta venceu o primeiro ouro da história do surf em Olimpíadas.A primeira é assinada pelo jornalista John Branch, que reporta as medalhas de ouro de Italo e da americana Carissa Moore. Nela, só há uma fala do surfista brasileiro, em tradução livre do inglês:). O jornal norte-americano, por sua vez, deu mais destaque ao japonês nascido nos Estados Unidos, Kanoa Igarashi, que ficou com a medalha de prata.A outra matéria em que Italo é citado consiste apenas em um resumo do que aconteceu de mais importante naquele dia nos Jogos Olímpicos. Não há falas do atleta, apenas a notícia da conquista de seu ouro. Nenhuma das duas publicações faz referência a posicionamentos políticos do surfista.O Comprova também entrou em contato com a IF15 Sports , descrita no perfil do atleta no Twitter comoPor e-mail, a assessoria do surfista negou que ele tenha feito qualquer declaração sobre corrupção ou o ex-presidente Lula em entrevista ao The New York Times:Uma segunda pesquisa por entrevistas concedidas por Italo a outros veículos após a conquista da medalha de ouro levou a uma coletiva de imprensa e a outras conversas que o atleta teve com jornalistas , mas nenhuma delas menciona qualquer declaração política feita pelo surfista.Na comemoração da vitória, ao sair da água, o surfista fez um símbolo com uma das mãos, que foi interpretado por alguns internautas ( 1 2 ) como um “L” e que isso seria uma homenagem ao ex-presidente Lula A assessoria de Italo, porém, negou a alegação:Uma busca nas redes sociais de Italo por postagens que relacionam o medalhista olímpico ao ex-presidente Lula ou ao presidente Jair Bolsonaro não levou a qualquer resultado.Em janeiro de 2021, o atleta publicou um tuíte em que relaciona a corrupção nos estados brasileiros à pandemia do novo coronavírus – um discurso semelhante ao adotado pelo atual chefe do Executivo:Conteúdo semelhante foi verificado pelas equipes do Aos Fatos , da Agência Lupa , do Boatos.org e do E-Farsas

Esse texto faz parte do Projeto Comprova. Participaram jornalistas da Band News FM e do Estadão. O material foi adaptado pelo AFP Checamos.