Vídeo de Lula teve velocidade alterada para simular embriaguez

Um vídeo em que o ex-presidente Luiz Inácioda Silva parece falar arrastado foi visualizado mais de 219 mil vezes nas redes sociais desde o último 1º de agosto com alegações de que ele estaria bêbado. No entanto, essas imagens tiveram sua velocidade reduzida para dar a impressão de embriaguez. O registro original foi publicado nos perfis de Lula em 21 de julho de 2021., pergunta uma das publicações que circulam no Twitter ( 1 2 ), no Facebook ( 1 2 ), no Instagram e no YouTube , escreveu outro usuário.A equipe do AFP Checamos buscou o vídeo original nas redes sociais do ex-presidente e localizoudas mesmas imagens em suas contas no Instagram As postagens foram feitas em 21 de julho, dias antes de a versão viralizada começar a circular. O trecho destacado nos perfis é parte de uma entrevista concedida pelo político do Partido dos(PT) à rádio Jovem Pan em 20 de julho.Comparando o vídeo original ao viralizado, observa-se que este último teve sua velocidade alterada para arrastar a voz de Lula, dando a impressão de que ele estava, como sugerem os textos que acompanham as publicações.A alteração pode ser confirmada pelo tempo de duração da gravação original e da versão viralizada: o mesmo trecho da fala na primeira tem 33 segundos de duração, enquanto na segunda é mais longa, com 46 segundos.A AFP entrou em contato com ade Lula, mas não obteve resposta.Esse conteúdo também foi checado pelos sites Fato ou Fake O AFP Checamos já verificou outras publicações com alegações semelhantes ( 1 3 ).