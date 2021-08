Foto da praia de Copacabana tomada por uma multidão circula na internet ao menos desde 2015

Captura de tela feita em 2 de agosto de 2021 de uma publicação no Twitter

“COPACABANA/01/08/21”, dizem publicações compartilhadas mais de 18,2 mil vezes nas redes sociais desde o último dia 1º de agosto, quando partidários do presidente Jairrealizaram atos em diversas cidades do país a favor da adoção de urnas eletrônicas que permitam também a impressão do voto. Mas a foto viralizada não mostra uma dessas manifestações: na verdade, ela circula online ao menos desde 2015, quando foram registrados vários protestos contra a então presidente Dilma Rousseff.A imagem, amplamenteem publicações no Facebook ( 1 3 ) e no Twitter ( 1 3 ), é acompanhada por legendas elogiando o suposto alto comparecimento a um dos atos a favor do presidente Jair Bolsonaro e da impressão do comprovante de votação nas urnas eletrônicas em 1º de agosto de 2021., dizem algumas das postagens.Realizadas em diversascomo Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, as manifestações contaram com os participantes vestindo as cores verde e amarelo, e cartazes pedindo o voto impresso e em apoio a Bolsonaro.Uma busca reversa usando ferramentas comoImagens, Bing e Yandex mostra, no entanto, que a foto viralizada não tem relação com os atos do último dia 1º de agosto, já que circula pelo menos desde 2015.A fotografia foi encontrada em sites ( 1 3 ) que atribuem o registro ao dia 16 de agosto de 2015 , quando ocorriam protestos contra a então presidente Dilma Rousseff (2011-2016) em vários locais do, incluindo o Rio de Janeiro, na praia de Copacabana.Nas redes sociais ( 1 3 ) também foi encontrada a foto viralizada com data de publicação do mesmo 16 de agosto de 2015 e com a alegação de que retratava a manifestação daquele dia.O deputado estadual no Paraná pelo Partido Social Liberal (PSL) Delegado Francischini também compartilhou a imagem em sua página no Facebook, mas nos comentários alguns usuários afirmavam que a fotografia da praia de Copacabana seria anterior àquela data.Embora não tenha sido possível encontrar a fotografia original, uma comparação entre algumas imagens feitas pela AFP ( 1 2 ) em 15 de março de 2015 permitiu identificar elementos semelhantes aos vistos na foto viral. Na combinação de fotos abaixo, identificados pelos números 3 e 4 estão marcados, respectivamente, um carro de polícia e um dos caminhões de som Naquela data, cerca de 1,5 milhão de pessoas foram às ruas em todo o país para protestar contra Dilma Rousseff, a favor de seu impeachment e pedindo a intervenção militar. Em Copacabana, os manifestantes gritavam “Fora Dilma, fora PT!” e cantavam o hino nacional.