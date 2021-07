Esta imagem não mostra um protesto em Paris contra a vacinação em 2021, ela é de 2018

Captura de tela feita em 21 de julho de 2021 de uma publicação no Facebook

compartilhadas mais de 1,4 mil vezes desde o último 18 de julho nas redes sociais contêm uma foto que mostra uma multidão na Champs-Élysées, em Paris, supostamente durante um protesto antivacina no dia anterior. Contudo, embora realmente tenham ocorrido manifestações na França contra o uso de umsanitário e outras medidas anunciadas pelo presidente Emmanuel Macron, a imagem viralizada foi feita durante a comemoração pela conquista da Copa do Mundo de 2018 pela seleção francesa.

Contra a “ditadura sanitária”

, indicam as legendas de algumas das postagens compartilhadas no Facebook ( 1 3 ).Um conteúdo semelhante também foi encontrado em publicações que circularam em espanhol e em francês Esta foto de uma enorme multidão reunida na Champs-Élysées, entretanto, não foi tirada em meio às manifestações parisienses devido aosanitário.A imagem foi feita pelo fotógrafo da AFP Ludovic Marin em 18 de julho de 2018, quando os torcedores da seleção francesa comemoraram a vitória sobre a Croácia na final da Copa dorealizada na Rússia naquele ano.No sábado, 17 de julho de 2021, mais de 110 mil pessoas se manifestaram em toda a França, de Marselha a Lille e de Montpellier a Paris, informou a AFP no dia.No total, o Ministério do Interior francês contabilizou 136 concentrações das quais participaram 114 mil pessoas: 18 mil em Paris e 96 mil no resto do país., gritavam milhares de manifestantes reunidos às margens do rio Sena, no centro de Paris.



Entre os manifestantes podiam-se observar bandeiras francesas e algumas levavam estrelas amarelas, em alusão à insígnia de discriminação aos judeus na Alemanha nazista, com os dizeres “certificado sanitário”.



O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou em 12 de julho de 2021 a obrigatoriedade de vacinação para trabalhadores da saúde e outras profissões, e a necessidade de ter um certificado sanitário indicando que a pessoa está vacinada ou tem resultado negativo no teste de covid-19 para ter acesso à maioria dos locais públicos a partir de agosto.



Mais de 37,8 milhões de pessoas - pouco mais da metade da população francesa - receberam pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19 até 21 de julho, enquanto 30,8 milhões estão completamente vacinadas.



Enquanto isso, mais de 19 mil pessoas também se manifestaram na França contra os anúncios de Macron no dia em que o país comemorou a sua festa nacional, em 14 de julho.

