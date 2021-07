Este vídeo de policiais atirando em pessoas mostra um exercício na Índia em 2017, não Cuba

Captura de tela feita em 19 de julho de 2021 de uma publicação no Twitter

Exercício simulado

Umde policiais supostamente atirando em pessoas desarmadas foi compartilhado centenas de vezes em redes sociais, desde o dia 15 de julho de 2021, junto à alegação de que teria sido gravado em Cuba. A afirmação, porém, é falsa. Na verdade, a filmagem mostra um exercício policial, simulado, no estado indiano de Jharkhand em 2017., diz uma das legendas publicadas no 2 )., afirmou um usuário no Twitter em meio à discussão para adoção do voto impresso noO presidente Jair Bolsonaro afirmou no dia 13 de julho de 2021 em frente ao Palácio da Alvorada que. Afirmações semelhantes têm sido reproduzidas por seus apoiadores em redes sociais desde então. Oe seus seguidores têm pressionado o Congresso para a implementação da cédula impressa, além da urna eletrônica utilizada atualmente.As publicações foram compartilhadas após a eclosão de protestos em Cuba em 11 de julho de 2021, sob gritos de. As manifestações contrárias ao governo foram desencadeadas pela crise econômica e sanitária que atinge a. O presidente Miguel Díaz-Canel convocou apoiadores para tomarem as ruas em resposta aos atos.O vídeo, no entanto, havia sido publicado também em março de 2020 em indonésio em publicações que afirmavam se tratar de policiais indianos disparando contra muçulmanos. A informação foi verificada pela AFP na época.Mas as mensagens viralizadas eram falsas. A filmagem já havia circulado na internet em 2017 e se trata de um exercício policial em Khunti , uma cidade no estado indiano de Jharkhand.A partir de uma busca por palavras-chave no Google, a gravação viralizada com cerca de 23 segundos foi encontrada em um vídeo de um minuto, publicado no YouTube em 1 de novembro de 2017 , intitulado:No final da filmagem, é possível ouvir um policial falando em hindi que aquela havia sidoAlém disso, um vídeo de dois minutos e 35 segundos do mesmo evento, gravado de um ângulo diferente, foi publicado no YouTube em 3 de novembro de 2017, com o título:A legenda do vídeo diz:O jornalista freelance Anand Dutta, que trabalha na cidade indiana, disse à AFP em 2020 que o exercício foi realizado perto da praça principal de Khunti na mesma época das celebrações do festival hindu de Diwali em 2017., disse.Dutta também enviou fotos via WhatsApp da rua onde foi feito o treinamento. Abaixo, uma colagem de fotos enviadas pelo jornalista (esquerda) e capturas de tela feitas do vídeo reproduzido na publicação enganosa por usuários no Facebook (direita), com elementos semelhantes destacados:Uma fachada vermelha da loja Jagdamba Steel, que pode ser vista aos quatro segundos do vídeo enganoso, também pode ser vista em uma imagem carregada por um usuário do Google e marcada no local no Google Maps O vídeo do exercício da polícia também apareceu anteriormente em publicações enganosas nas redes sociais que afirmavam mostrar a polícia indiana atirando em caxemires.