A multidão cantando o hino não estava onde Bolsonaro foi internado, o vídeo é de maio de 2021

Captura de tela feita em 18 de julho de 2021 de uma publicação no Twitter

Umque supostamente mostra “o povo na frente do hospital” em São Paulo, onde o presidente Jair Bolsonaro esteve internado até a manhã do último 18 de julho, foi compartilhado mais de 1,9 mil vezes nas redes sociais desde o dia anterior. No entanto, as imagens foram feitas em um ato em apoio ao governo que aconteceu na Avenida Paulista em 1° de maio de 2021.



“O povo na frente do hospital onde está o meu presidente”, diz uma das publicações compartilhadas no Twitter, no Facebook (1) e no Instagram.



O presidente Jair Bolsonaro foi internado no hospital Vila Nova Star de São Paulo no último 14 de julho, para tratar de uma obstrução intestinal, e recebeu alta quatro dias depois.





Nas imagens viralizadas pode-se observar que o vídeo em que as pessoas vestidas de verde e amarelo aparecem cantando onacional foi gravado na altura do prédio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), localizado na Avenida Paulista, no centro da cidade.Já o centro hospitalar fica a quatro quilômetros de distância, no bairro de Vila Nova Conceição, de acordo com o Google Maps Na gravaçãoé possível ver o nome da conta do TikTok na qual o vídeo foi compartilhado no dia 2 de maio.Na véspera, registraram-se manifestações em apoio ao presidente em várias cidades do país.Uma outra gravação publicada no YouTube no dia 1° de maio de 2021, feita de outro ângulo da Avenida Paulista, mostra a mesma cena que as postagens viralizadas alegam ser da frente do hospital no qual Bolsonaro foi internado.

Comparação feita em 19 de julho de 2021 entre o vídeo viralizado (E) e uma captura do Street View do Google mostrando o mesmo edifício na Av. Paulista

O presidente deixou o hospital na manhã de 18 de julho, conversou com jornalistas no local e de lá embarcou para Brasília.