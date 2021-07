O vídeo de uma multidão em uma praça foi gravado na Argentina e não mostra protesto em Cuba

Captura de tela feita em 19 de julho de 2021 de uma publicação no Facebook

Um vídeo em que aparece uma multidão em uma praça à noite circula desde 15 de julho de 2021 nas redes sociais junto a afirmação de ser um dos protestos antigovernamentais ocorridos emem 11 de julho. Na verdade, a gravação, com mais de 14 mil compartilhamentos, foi feita um dia antes, em 10 de julho de 2021, em Buenos Aires, capital da Argentina.Osforam compartilhados no Facebook 1 ) e no Twitter com mensagens como:. O vídeo também foi compartilhado no TikTok Publicações semelhantes circularam em espanhol ( 1 2 ).Milhares de cubanos participaram de manifestações em 11 de julho de 2021 em várias regiões do país gritando, enquanto o presidente Miguel Díaz-Canel convocava seus partidários também para tomarem as ruas da ilha.Em uma busca reversa no Google por um dos frames do vídeo, realizada por meio da ferramenta InVid-WeVerify *, direcionou a várias postagens no Twitter ( 1 2 ) em que os usuários retuitaram asvirais, mas especificando que o local em questão corresponde ao Obelisco de Buenos Aires, na emblemática Plaza de la República , e não em Cuba.Ao pesquisar as palavras-chaveno Google, a equipe deda AFP encontrou vários vídeos semelhantes ( 1 3 ) da comemoração da vitória da seleção argentina na Copa América, na final realizada em 10 de julho no Rio de Janeiro.Em um dos vídeos , gravado em um ângulo semelhante, podem ser reconhecidos vários anúncios, posts e prédios da Avenida 9 de Julio na capital argentina, que coincidem com os dos posts virais.Da mesma forma, em ambas as sequências, é possível ver o monumento iluminado pelas cores branca e azul da bandeira argentina.