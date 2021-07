Pesquisa do Instituto Pasteur em animais não prova eficácia da ivermectina contra a covid-19 em humanos

Publicações compartilhadas desde o último 15 de julho afirmam que um estudo do Instituto Pasteur da França aponta a eficácia da ivermectina para tratar a covid-19.

No entanto, elas omitem que essa pesquisa foi feita com um modelo animal e que, portanto, seus resultados ainda precisam ser avaliados em ensaios clínicos em humanos.

“IVERMECTINA AJUDA NO TRATAMENTO E PODERIA TER SALVO MILHARES DE VIDAS, APONTA VARIOS ESTUDOS EM TODO O MUNDO”, diz uma das publicações compartilhadas no Twitter, no Facebook (1, 2) e em um site.

O Instituto Pasteur da França divulgou, em 12 de julho passado, uma nota à imprensa sobre os resultados do seu estudo , publicado naquele mesmo dia na revista EMBO Molecular Medicine, com o objetivo de testar a ivermectina - um medicamento originalmente administrado para doenças parasitárias - como tratamento para a covid-19. Segundo o instituto, esse trabalhoMas, apesar da perspectiva promissora, as publicações nas redes sociais omitem que os resultados mostrados no estudo derivam de testes em animais, mais especificamente em hamsters. Não há no trabalho nenhuma menção a testes realizados em seres humanos.O comunicado do Instituto Pasteur deixa isso claro ao informar queJá no resumo do artigo científico, os pesquisadores afirmam que os resultados foram obtidos em animais:A referência aos hamsters reaparece ao longo de todo o texto, incluindo a conclusão, quando os autores escrevem queÀ equipe do AFP Checamos, o Instituto Pasteur da França ressaltou que a pesquisa viralizada se trata de, em geral realizado para descobrir ou confirmar os efeitos farmacológicos de um medicamento ainda em experimentação. Julival Ribeiro , membro da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), explicou à AFP que[sua eficácia][comprovada], acrescentou Ribeiro.Ribeiro alertou ainda que,Em 6 de julho de 2021, o Open Forum Infectious Diseases publicou uma metanálise com 24 ensaios clínicos randomizados, nos quais a ivermectina foi testada em pacientes com covid-19. Essa metanálise identificou uma redução de 56% na mortalidade de quem recebeu esse tratamento, além de uma recuperação clínica mais rápida. Entretanto, os próprios autores ressaltaram na análise que essa constatação aindaA suposta eficácia da ivermectina na prevenção e no tratamento da covid-19 começou a ser debatida desde que um estudo australiano publicado em abril de 2020 observou a eficácia in vitro (laboratório) da ivermectina contra o vírus SARS-CoV-2.Até o momento, a Organização Mundial da Saúde (OMS) desaconselha seu uso, uma vez que faltam dados conclusivos. Tanto nos Estados Unidos e na Europa quanto no Brasil, o medicamento é aprovado apenas como antiparasitário O AFP Checamos já verificou outras alegações relacionadas à suposta eficácia da ivermectina contra a covid-19 ( 1 4 ).