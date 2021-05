Vídeo de Bolsonaro em aeroporto foi gravado em 2017 no Brasil, não no Equador

Captura de tela feita em 27 de maio de 2021 de uma publicação no Facebook

Vídeo antigo

Umem que o presidente Jair Bolsonaro é recebido por uma multidão eufórica em um aeroporto foi visualizado mais de 68 mil vezes em publicações que asseguram mostrar a chegada do mandatário brasileiro ao Equador, em 23 de maio deste ano. “Se está assim lá, imagina aqui”, garante uma das postagens. Isso é falso. O vídeo viralizado foi gravado em 8 de junho de 2017, em Natal, no Rio Grande do Norte, quandoainda dava os primeiros indícios de que iria concorrer ao Palácio do Planalto., diz o texto que acompanha o vídeo, compartilhado desde o último dia 25 de maio no Facebook ( 1 3 ), Instagram ( 1 3 ) e Twitter ( 1 3 ).A gravação, na qual Bolsonaro é ovacionado ao deixar a área de desembarque de um aeroporto, também foi enviada ao WhatsApp do AFPpara verificação. Nas imagens, nenhuma pessoa é vista usando máscaras de proteção contra a covid-19 e o áudio original foi sobreposto por uma música pop.Bolsonaro foi aono último dia 23 de maio para acompanhar a posse do novo presidente do país, Guillermo Lasso. As imagens compartilhadas nas redes não foram feitas, contudo, nesse contexto.Fotos da AFP mostram que Bolsonaro foi recebido por um pequeno grupo de pessoas no aeroportode Quito e que, ao contrário do visto no vídeo viralizado, todos utilizavam máscaras, inclusive o presidente.

Por sua vez, uma busca no Google pelas palavras-chave “Bolsonaro”, “ovacionado” e “aeroporto” mostra que o presidente publicou no Twitter em 8 de junho de 2017 um vídeo com muitos dos mesmos elementos vistos na gravação viralizada. Na legenda, Bolsonaro informou que o registro foi feito no aeroporto de Natal, no Rio Grande do Norte.



Em ambas as gravações, é possível identificar o mesmo cartaz, o mesmo balão e a mesma bandeira do Brasil pendurada em uma escada rolante, como demonstrado abaixo:

Bolsonaro chega ao aeroporto internacional de Quito, Equador, em 23 de maio de 2021 (Rodrigo Buendia / AFP)



Uma segunda busca, desta vez especificamente por registros da chegada de Bolsonaro a Natal, leva exatamente ao vídeo viralizado, publicado no YouTube em 8 de junho de 2017, com a legenda: “BOLSONARO - A recepção de Seleção no Aeroporto de Natal RN 06/2017”.



Na gravação original, sem a música pop, é possível ouvir claramente que a multidão entoava “1, 2, 3, 4, 5, mil, queremos Bolsonaro presidente do Brasil”, o que sugere que o registro foi feito antes da eleição de Bolsonaro.



Outro elemento permite confirmar a localização do vídeo. Nos primeiros segundos da gravação, é possível ver a fachada de uma loja chamada Serra Dourada. Este é o nome de uma das locadoras de veículos localizadas dentro da área de desembarque doméstico do aeroporto de Natal, como detalhado em seu site.



Bolsonaro foi ao Rio Grande do Norte em junho de 2017 para participar de um evento promovido pela União Nordestina dos Plantadores de Cana-de-Açúcar. Apesar de ainda não haver confirmado oficialmente sua candidatura ao Palácio do Planalto, o então deputado federal já havia declarado, na época, seu interesse em concorrer.



O vídeo antigo volta a circular em um momento de queda na popularidade de Bolsonaro, devido a sua gestão da pandemia de covid-19. Em maio deste ano, uma pesquisa do Datafolha indicou que o ex-presidente Lula derrotaria Bolsonaro em um eventual segundo turno nas eleições de 2022.



Conteúdo semelhante foi verificado pelo site Aos Fatos.





