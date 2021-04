COVID-19: as imagens que revelam o colapso na Índia na pandemia

Grupo de trabalhadoras da saúde com equipamento de proteção individual se abraça (foto: Reuters)

A Índia tem visto um aumento muito forte nos casos de covid-19 nos últimos dias e vive uma situação de colapso, com hospitais na capital e em todo o país recusando pacientes após ficarem sem oxigênio e leitos.

As ambulâncias equipadas com oxigênio são escassas e tem sido difícil para as famílias conseguirem transportar pacientes para hospitais, mesmo que encontrem um leito.

A situação é particularmente aguda na capital, Delhi, onde pessoas morrem em hospitais por falta de oxigênio.

O país registrou um recorde global de novos casos pelo quinto dia consecutivo. Foram 320 mil novos casos de infecção nesta terça (27) e o número de mortos se aproxima de 200 mil.

Tristeza e frustração: casos diários de coronavírus na Índia atingem novos recordes mundiais e número de mortos se aproxima de 200 mil (foto: REUTERS/Danish Siddiqui)

Mulher deitada à espera de assistência médica; Delhi tem uma das melhores instalações de saúde da Índia, mas chegou a mais de 99% dos leitos de terapia intensiva ocupados (foto: EPA)

Com falta de leitos na Índia, muitos ficam à espera de admissão no hospital (foto: Getty Images)

Crematórios também lutam para dar conta

O efeito devastador é evidente nas imagens que chegam dos crematórios de todo o país.

Famílias angustiadas esperam horas para realizar cerimônia de despedida e há cremações em massa enquanto as cidades ficam sem espaço para homenagear os mortos.

Cremação em massa de vítimas da Covid-19 em Nova Dhéli, em foto aérea de 22 de abril de 2021 (foto: Reuters)

Jornalistas em várias cidades contestaram números oficiais, muitas vezes depois de passar dias fora dos crematórios para contar os mortos.

Estimativas sugerem que as mortes estão subnotificadas e em algumas cidades são dez vezes maiores do que o que está sendo relatado.

A BBC Gujarat informou na semana passada que um crematório na cidade de Surat estava funcionando há tanto tempo que o calor começou a derreter parte de sua chaminé. Mas as autoridades ainda não revisaram os números.

Um familiar exausto antes de realizar os últimos ritos para vítimas da covid em um campo de cremação em Vasai, nos arredores de Mumbai, Índia (foto: EPA)

Em um crematório em Delhi, homem aguarda cremação de membro da família que morreu de coronavírus (foto: Reuters)

Espera para cremação em Delhi: profissional de saúde ao lado do corpo de um homem que morreu de covid-19 (foto: Reuters)

Piras funerárias em crematório na cidade de Lucknow, uma das mais atingidas na Índia (foto: Sumit Kumar)

Parentes e funcionários municipais realizam os últimos ritos para as vítimas da covid-19 em local de cremação em Mumbai (foto: EPA)

