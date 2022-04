China suspende importação de carne bovina de empresas brasileiras

BE

Medida começa a valer neste sábado (16). As empresas citadas ainda não se manifestaram sobre a suspensão (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) A exportação de carne bovina dos frigoríficos brasileiros JBS SA, Marfrig e Naturafrig foi suspensa por uma semana pela Administração Geral de Alfândegas da China. A medida começa a valer neste sábado (16/4) e foi tomada após a identificação de ácido nucleico do coronavírus na embalagem de produtos enviados pelas empresas ao país asiático.









A decisão do governo chinês afeta o frigorífico da JBS em Barra do Garças-MT, as plantas da Marfrig em Várzea Grande-MT e Promissão-SP e o abatedouro da Naturafrig em Pirapozinho-SP.





O Estado de Minas procurou as empresas afetadas pela medida e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Até a última atualização desta reportagem, nenhum dos envolvidos se posicionou sobre o fato.





A China luta contra um novo surto de coronavírus e adota medidas sanitárias rígidas. Nos últimos dias, embates entre a população e agentes do governo foram registrados em razão das restrições severas.