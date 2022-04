Golpe: homem simula mal-estar para não pagar conta de R$ 6 mil e é preso

Homem chegou acompanhado de várias mulheres e disse não ter dinheiro para pagar a conta (foto: PM/divulgação) Um homem foi preso na manhã deste sábado (16/4), em Goiânia, depois de fingir que estava passando mal para não pagar uma conta no valor de R$ 6.275 num bar. Ele teria ido ao estabelecimento acompanhado de algumas mulheres e consumiu bebidas e comidas.





Pouco tempo depois, ele teria se levantado para ir embora do local dizendo que estava passando mal, mas o gerente chamou uma ambulância do Samu para atender o cliente. Porém, os próprios socorristas alertaram aos donos do bar de que ele estava bem e possivelmente simulando um mal-estar.





O homem disse que não teria dinheiro para pagar a conta. Logo, o gerente do bar chamou a polícia. O cupom-fiscal do bar mostrou que ele fez consumo de porções de picanha e camarão, energéticos e garrafas de vodka e gin.





De acordo com testemunhas, o cliente já teria praticado golpe em várias cidades do país, como Caldas Novas, São Paulo e Rio de Janeiro.