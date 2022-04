Anvisa suspende venda de Kinder Ovo fabricado na Bélgica

Anvisa ressalta que o Brasil não está entre os países de destino dos produtos sob suspeita, mas toma medida como forma de prevenção (foto: Ole SPATA/DPA/AFP)

A comercialização, distribuição, importação e uso do Kinder Ovo e demais produtos da marca Kinder fabricados na Europa está proibida no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou uma resolução nesta quinta-feira (14/4) para impedir a circulação dos alimentos que são alvo de alerta internacional pelo risco de surto de salmonela . Em nota, a empresa informou que "a proibição atinge apenas produtos da Bélgica e que não são comercializados no Brasil pela Ferrero".