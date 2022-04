Cerca de 150 casos de salmonela relacionados a chocolate Kinder em nove países europeus

Cerca de 150 casos de salmonela foram detectados em nove países europeus, informaram nesta terça-feira (12) duas agências europeias, que responsabilizaram "uma fábrica belga", dias depois do fechamento de uma linha de produção do chocolate Kinder (Ferrero) na Bélgica.



"Até 8 de abril de 2022, 150 casos confirmados e prováveis de salmonelose foram registrados", informaram a Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar (EFSA) e o Centro Europeu para a Prevenção e Controle de Doenças (ECDC) em nota.



As duas agências "identificaram produtos feitos com chocolate por uma empresa em sua linha de produção na Bélgica como origem do foco de salmonelose", afirmaram, sem mencionar o grupo italiano.



A maioria das infecções ocorreu em crianças menores de 10 anos em nove países europeus: Espanha, França, Alemanha, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Noruega, Holanda e Suécia.



Em nota enviada à AFP, a Máquina CW, agência que representa a Ferrero no Brasil, informou que lamenta profundamente a situação e esclareceu que "o Brasil não está envolvido no 'recall' de produtos Kinder fabricados na Bélgica".



A salmonela é um tipo de bactéria que pode causar sintomas como diarreia, febre e câimbras estomacais. É uma das infecções de transmissão por alimentos mais comuns.



A justiça belga abriu uma investigação na segunda-feira para apurar possíveis responsabilidades após os casos detectados em produtos da fábrica Kinder na Bélgica, anunciou o Ministério Público de Luxemburgo (sul).