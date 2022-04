'Sugar daddy' ameaça e persegue jovem para manter relacionamento

Mensagens de 'sugar daddy' que ameaçou e perseguiu estudante (foto: Material cedido ao Correio)

Ameaças, perseguição e até pedido de desculpas. Essas foram algumas técnicas utilizadas pelo servidor público aposentado do GDF, de 57 anos, para impedir que uma estudante de direito, de 27, rompesse a relação. O homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), nessa quarta-feira (13/4), e pagou fiança de R$ 6 mil para ser liberado.

A universitária e o servidor se conheceram há cerca de dois meses por meio de um aplicativo em que homens mais velhos ajudam financeiramente mulheres mais jovens , conhecidos como "sugar daddy", em troca de encontros sexuais ou afetivos. Duas semanas atrás, a jovem decidiu dar um basta na relação, mas foi coagida, ameaçada e perseguida, conforme mostram as mensagens trocadas entre ela e o autor e as quais foram obtidas pelo Correio.

Nas mensagens, a estudante deixa claro não haver nada entre os dois e diz se sentir perseguida. Em resposta, o homem insiste: "Preciso só falar com você mais uma vez, por favor." A jovem continua a pedir para o homem deixá-la em paz e ameaça registrar queixa na polícia. Inconformado, o servidor a pede para sair com ela mais uma vez. "Pode, por favor, sair comigo mais uma vez? Faço um Pix para te ajudar de R$ 100 agora", insiste.

Em uma outra conversa, o servidor deseja felicidades à jovem e diz: "Eu te dei várias chances e oportunidades e você não pode me dar uma única?." A mulher ainda deixa claro que não tem interesse em ser amiga do homem, e ele dispara: "Então será minha inimiga."

Estudante chegou a receber R$ 1,8 mil

Segundo as investigações conduzidas pela 4ª Delegacia de Polícia (Guará), o servidor falava que se, caso a estudante rompesse a relação, iria expor a situação aos familiares dela. Moradora do Guará, os dois se encontravam frequentemente e ela chegou a receber R$ 1,8 mil nesse período.

O servidor conseguiu encontrar um comércio de propriedade de uma familiar da vítima. Conforme mostram as mensagens, o homem enviou uma foto do estabelecimento para a estudante e escreveu: "Vem aqui comer comigo. Vai devolver o meu dinheiro todo, porque senão o bicho vai pegar para você", ameaçou. “A vítima, neste momento, fica completamente horrorizada. Ele chegou a ir também na frente do prédio dela”, ressaltou o delegado à frente do caso, Guilherme Sousa Melo.

Com medo, a jovem procurou a delegacia e foi perseguida pelo suspeito até a unidade policial. Na 4ª DP, o servidor foi preso e indiciado por stalking (perseguição), ameaça e Maria da Penha.