China força moradores a se mudar de casa para abrir centros de quarentena

Imagens mostram policial em um traje de proteção removendo manifestantes das ruas (foto: BBC)

Vídeos de confrontos entre a polícia e moradores que foram forçados a deixar suas casas em Xangai, na China, viralizaram após a terceira semana de confinamento obrigatório de milhões de pessoas que vivem na cidade, enquanto o governo local luta contra um surto do novo coronavírus.

Quem testa positivo é colocado imediatamente em quarentena. Mas, com mais de 20 mil novos casos por dia, as autoridades estão lutando para encontrar espaço suficiente para o confinamento.

Nas últimas semanas, a cidade converteu salas de exposições e escolas em centros de quarentena e montou hospitais improvisados. Alguns conjuntos residenciais inteiros também foram transformados em locais para confinamento.

Mas, com um índice baixo de casos graves da covid-19, muitos começam a se perguntar se um bloqueio tão radical é mesmo necessário, segundo os correspondentes da BBC na China.

Nas últimas semanas, muitos moradores foram às redes sociais para reclamar das restrições e da falta de alimentos.

As pessoas têm que pedir comida e água e esperar que o governo deixe os vegetais, carne e ovos em suas portas, e analistas dizem que muitos estão ficando sem suprimentos.

A extensão do bloqueio sobrecarregou os serviços de entrega, sites de mercearias e até a distribuição de suprimentos do governo.

Uma moradora grávida de Xangai recebeu esses vegetais como entrega de comida (foto: Supplied)

Segundo o correspondente da BBC News em Xangai Robin Brant, após três semanas de confinamento, as pessoas estão com raiva.

A operação encabeçada pelo governo que retirou muitos de suas casas para transformar apartamentos em centros de quarentena foi a gota d'água para alguns chineses, relata ele.

"A alguns quilômetros de distância, houve um protesto organizado, uma postura ousada enquanto o bloqueio se instala em um país onde pode-se ir para a prisão por provocar brigas. Eles estão com raiva de uma escola local ser transformada em outra instalação de quarentena. A polícia os expulsou das ruas", relata Brant.

"Foi um episódio de pequena escala, mas é um sinal de raiva e frustração à medida que esse bloqueio continua".

As autoridades instalaram barreiras divisórias na cidade para controlar os bloqueios sanitários (foto: Reuters)

Enquanto isso, segundo a imprensa estatal, o governo chinês enviou equipes à cidade para ajudar mais de 660 empresas em setores-chave da economia, como semicondutores e fabricação de automóveis, a retomar a produção.

O Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação afirmou na sexta-feira (15/4) que garantiria o fornecimento de produtos médicos e o fluxo natural das cadeias de suprimentos.

A medida segue relatos de que partes do setor manufatureiro da China podem ter que fechar em breve, pelo menos temporariamente, porque as empresas não têm conseguido obter componentes essenciais de Xangai.

He Xiaopeng, presidente da fabricante de veículos elétricos XPeng, disse que, se o trabalho não recomeçar em Xangai em maio, todas as fábricas de automóveis em todo o país podem ter que parar de operar.

A China é uma das últimas nações remanescentes ainda comprometidas com a erradicação da covid-19, em contraste com a maior parte do mundo que está tentando conviver com o vírus.

Mas a pressão sobre essa política aumentou nas últimas semanas com a disseminação da variante ômicron.

Os sistemas de distribuição de alimentos estão sob forte pressão (foto: Reuters)

