Laboratório Roche apresenta teste para diferenciar COVID-19 da gripe

Laboratório Roche no Rio de Janeiro (foto: Roche/divulgação)

Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas, prevenção, pesquisa e vacinação.



O grupo suíço Roche anunciou que vai lançar no mercado um novo teste para diferenciar o coronavírus da gripe A e B, que apresentará resultado em 15 ou 30 minutos.O teste de antígenos ajudará os médicos a estabelecer rapidamente um diagnóstico. Estará disponível em janeiro nos países que aceitam a marca CE, uma marca de conformidade obrigatória para produtos vendidos na União Europeia (UE), acrescentou o grupo. A Roche também planeja apresentar um pedido de uso de emergência nos Estados Unidos no início de 2022."É essencial que os profissionais possam saber rapidamente se um paciente tem coronavírus ou gripe, sobretudo porque a pandemia de COVID-19 está se propagando na temporada de gripe", disse Thomas Schinecker, diretor do departamento de diagnósticos da Roche.A Roche, número um mundial em oncologia, também possui uma importante seção dedicada aos diagnósticos. Este teste é o 22º que o grupo lança desde o início da pandemia.